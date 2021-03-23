Коли Благовіщення 2021 року: дата, традиції і заборони свята

Благовіщення Пресвятої Богородиці щорічно відзначається 7 квітня. 2021 року ця дата випадає на середу.

Благовіщення – одне з найважливіших свят у православ'ї та католицизмі. Цього дня християни згадують про те, як архангел Гавриїл приніс Діві Марії благу звістку про майбутнє народження в неї Ісуса Христа. OBOZREVATEL розповідає про головні традиції і заборони свята.

Історія Благовіщення

Як сказано в Біблії, Діва Марія народилася в сім'ї святих Анни та Іоакима і була вихована в храмі Єрусалиму, куди її у віці трьох років за Божою волею віддали батьки.

У 14 років їй належало вийти заміж за Йосипа – теслю з Назарета. Одного разу Марії явився сам Архангел Гавриїл, який приніс їй благу вість про те, що вона народить Ісуса Христа – Сина Божого і Спасителя.

Для християн Благовіщення символізує втілення Господа в світі людей Pixabay

"Радуйся Благодатна! – сказав він. – Господь з Тобою! Благословенна Ти між жонами". Марія смиренно прийняла Божу волю: "Господня раба: нехай буде мені згідно з словом твоїм". Коли вона сказала, що не знає чоловіка, ангел повідав: "Дух Святий зійде на тебе й сила Всевишнього осінить Тебе".

Для християн Благовіщення символізує втілення Господа в світі людей, зазначають у ПЦУ. Свято відзначається приблизно з 4 століття. До 8 століття воно стало одним з найважливіших торжеств для православної церкви. У цей же період його стали відзначати і католики.

Марії явився Архангел Гавриїл, який приніс їй благу вість про те, що вона народить Ісуса Христа Pixabay

Традиції Благовіщення

У православ'ї Благовіщення – одне з двунадесятих (найважливіших) свят. У храмах відправляється всенічне бдіння, яке починається з Великого повечір'я. Священнослужителі читають літургію святого Іоанна Златоуста. Їхнє святкове вбрання – блакитного кольору, символу Пресвятої Богородиці.

Після богослужіння священики випускають у небо білих голубів – символічне нагадування людям про Благу вість і свободу, дану кожному Божому творінню.

Після богослужіння на Благовіщення священики випускають у небо білих голубів

2021 року Благовіщення не випадає на Страсний тиждень, тому обмеження Великого посту послабляються. Так, до вживання дозволено рибу.

Віряни печуть удома прісні хлібці – проскури, які потім освячують на службі в храмі. Кожному члену сім'ї покладається їсти просфору натщесерце.

Вважається, що на Благовіщення в оселі мають бути чистота і порядок – згідно повір'ям, це обіцяє щастя. Прибирання намагалися зробити за два-три дні до свята.

Напередодні працювати по дому і на землі небажано, день варто провести в молитвах. Щоб очистити житло від злих сил, наші пращури палили свічки в хатах.

Прикмети на Благовіщення

Як Благовіщення проведеш, так і будеш жити весь рік.

Яке Благовіщення – такий і Світлий тиждень буде.

Ясна погода – до багатого врожаю і погожого літа.

Дощ – до вдалої риболовлі та достатку грибів восени.

Якщо загадати бажання в Благовіщення, воно обов'язково збудеться.

Ясна погода на Благовіщення – до багатого врожаю і погожого літа Pixabay

Що не можна робити на Благовіщення

Виконувати будь-яку роботу. "Птах гнізда не в'є, дівчина коси не плете", – мовить прислів'я.

Давати в борг і віддавати щось із дому – згідно з повір'ям, це може привести до втрат у майбутньому.

Грішити: сваритися, лаятися, злитися, ображати близьких.

Їсти м'ясо, яйця, молоко – 7 квітня триває Великий піст. Заборона знімається тільки з вживання риби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Великий піст 2021 року розпочався 15 березня і триватиме до 1 травня включно. Це головний пост для вірян, який передбачає ряд суворих заборон.