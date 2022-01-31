Китайский Новый год 2022: лучшие поздравления и открытки

Анна Паскевич
Праздники
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Китайский Новый год отмечается по лунному календарю

Во вторник, 1 февраля, в странах Восточной Азии начнут праздновать китайский Новый год. Его символом будет Черный водяной тигр.

Новый год в Китае является семейным праздником. Его также называют "Чуньцзе" – "праздник весны". Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений и открыток с пожеланиями.

Поздравления с китайским Новым годом в стихах и прозе

Я хочу привітати Вас

З Новим роком, та китайським!

Побажати хочу, друзі

Багато радості та щастя!

Нехай китайський Новий рік

Вам принесе удачу.

І здоров'я, і кохання.

І достатку на додачу!

***

Пускай китайский Новый год

Видео дня

Подарит радость и веселье,

И принесет большой доход,

Чтоб жизнь дарила наслаждение!

***

З Новим роком! Якось дивно

Знову Новий рік стрічати.

Але усе ж ми не втомились

Вітати і добра бажати.

З Новим роком вас китайським!

Мудрості східної всім,

Нехай життя здається райським,

Без печалей та проблем!

***

Поздравляем вас с китайским Новым годом! Пусть эта дата войдет в Ваш дом светом, счастливыми событиями, яркими эмоциями и принесет с собой любовь, добро и удачу.

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Вітаю тебе з ще одним Новим роком – китайським! Тепер новий рік остаточно набув своїх прав! Нехай усі твої бажання збудуться, всі мрії здійсняться, а рік, що настав, принесе благополуччя, щастя і радість! Я бажаю тобі, щоб усі новорічні побажання виповнились у потрійному розмірі!

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Ось і китайський Новий рік. Вітаю і бажаю завжди бути в плюсі та вигоді. Міцного здоров'я, успішного кар'єрного росту, щедрих урожаїв, добрих слів, щасливих подій, вдалих ідей, радісних пісень, сімейних свят, матеріального достатку та неймовірної краси довкола!

Открытки и картинки на Китайский Новый год
Пожелания на китайский Новый год
Открытка на китайский Новый год
Картинка на китайский Новый год
Китайский Новый год: видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL назвал точное время наступления китайского Нового года. Этот праздник отмечается каждый год в разные даты, поскольку привязан к лунному календарю.

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