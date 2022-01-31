Китайский Новый год 2022: лучшие поздравления и открытки
Во вторник, 1 февраля, в странах Восточной Азии начнут праздновать китайский Новый год. Его символом будет Черный водяной тигр.
Новый год в Китае является семейным праздником. Его также называют "Чуньцзе" – "праздник весны". Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений и открыток с пожеланиями.Поздравления с китайским Новым годом в стихах и прозе
Я хочу привітати Вас
З Новим роком, та китайським!
Побажати хочу, друзі
Багато радості та щастя!
Нехай китайський Новий рік
Вам принесе удачу.
І здоров'я, і кохання.
І достатку на додачу!
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Пускай китайский Новый год
Подарит радость и веселье,
И принесет большой доход,
Чтоб жизнь дарила наслаждение!
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З Новим роком! Якось дивно
Знову Новий рік стрічати.
Але усе ж ми не втомились
Вітати і добра бажати.
З Новим роком вас китайським!
Мудрості східної всім,
Нехай життя здається райським,
Без печалей та проблем!
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Поздравляем вас с китайским Новым годом! Пусть эта дата войдет в Ваш дом светом, счастливыми событиями, яркими эмоциями и принесет с собой любовь, добро и удачу.
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Вітаю тебе з ще одним Новим роком – китайським! Тепер новий рік остаточно набув своїх прав! Нехай усі твої бажання збудуться, всі мрії здійсняться, а рік, що настав, принесе благополуччя, щастя і радість! Я бажаю тобі, щоб усі новорічні побажання виповнились у потрійному розмірі!
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Ось і китайський Новий рік. Вітаю і бажаю завжди бути в плюсі та вигоді. Міцного здоров'я, успішного кар'єрного росту, щедрих урожаїв, добрих слів, щасливих подій, вдалих ідей, радісних пісень, сімейних свят, матеріального достатку та неймовірної краси довкола!Открытки и картинки на Китайский Новый год
Ранее OBOZREVATEL назвал точное время наступления китайского Нового года. Этот праздник отмечается каждый год в разные даты, поскольку привязан к лунному календарю.