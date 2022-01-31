Китайский Новый год 2022: лучшие поздравления и открытки

Во вторник, 1 февраля, в странах Восточной Азии начнут праздновать китайский Новый год. Его символом будет Черный водяной тигр.

Новый год в Китае является семейным праздником. Его также называют "Чуньцзе" – "праздник весны". Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений и открыток с пожеланиями.

Я хочу привітати Вас

З Новим роком, та китайським!

Побажати хочу, друзі

Багато радості та щастя!

Нехай китайський Новий рік

Вам принесе удачу.

І здоров'я, і кохання.

І достатку на додачу!

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Пускай китайский Новый год

Видео дня

Подарит радость и веселье,

И принесет большой доход,

Чтоб жизнь дарила наслаждение!

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З Новим роком! Якось дивно

Знову Новий рік стрічати.

Але усе ж ми не втомились

Вітати і добра бажати.

З Новим роком вас китайським!

Мудрості східної всім,

Нехай життя здається райським,

Без печалей та проблем!

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Поздравляем вас с китайским Новым годом! Пусть эта дата войдет в Ваш дом светом, счастливыми событиями, яркими эмоциями и принесет с собой любовь, добро и удачу.

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Вітаю тебе з ще одним Новим роком – китайським! Тепер новий рік остаточно набув своїх прав! Нехай усі твої бажання збудуться, всі мрії здійсняться, а рік, що настав, принесе благополуччя, щастя і радість! Я бажаю тобі, щоб усі новорічні побажання виповнились у потрійному розмірі!

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Ось і китайський Новий рік. Вітаю і бажаю завжди бути в плюсі та вигоді. Міцного здоров'я, успішного кар'єрного росту, щедрих урожаїв, добрих слів, щасливих подій, вдалих ідей, радісних пісень, сімейних свят, матеріального достатку та неймовірної краси довкола!

Ранее OBOZREVATEL назвал точное время наступления китайского Нового года. Этот праздник отмечается каждый год в разные даты, поскольку привязан к лунному календарю.