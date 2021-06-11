Католики отмечают Праздник Святейшего Сердца Иисуса: в чем суть традиций

В пятницу, 11 июня, католическая церковь отмечает Праздник Святейшего Сердца Иисуса. Он входит в так называемый цикл Пятидесятницы и приходится на 19-й день после празднования Сошествия Святого Духа.

День почитания Святейшего Сердца Иисуса появился относительно недавно, в 19-м веке. О его истории и традициях читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Хотя официально праздник был установлен в 19 веке, почитание Святейшего Сердца Иисуса как символа любви к людям известно еще со времен Средневековья, когда во многих монастырях ранам Христа и Сердцу Господа посвящали молитвы.

В 17 веке французская монахиня, святая Маргарита Мария Алакок получила видение, в котором открылась воля Спасителя о почитании Его Сердца Церковью.

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В 1672 году во Франции католический святой, священник и монах Иоанн Эд с позволения епископа отслужил первое богослужение о Сердце Господа Иисуса.

Однако еще около сотни лет Рим медлил с официальным установлением праздника, поскольку у многих богословов оставались сомнения в необходимости нового общецерковного почитания. И только в 1856 году папа римский Пий IX учредил обязательное празднование Дня Святейшего Сердца Иисуса.

Сердце Христа символизирует любовь Бога к людям, поэтому тема праздника Сердца Иисуса – благодарность за любовь Господа и дарованное Им спасение.

Именно милосердная любовь Сына Божьего помогает верующим духовно расти в любви к Иисусу, а через него – в любви ко всем ближним.

При этом Библия трактует слово "сердце" по-особенному. В иврите оно означает глубинную суть человека, его намерения и решения. Бог дал человеку "сердце, чтобы мыслить".

В Праздник Святейшего Сердца Иисуса после причастия читается молитва с просьбой о том, чтобы Сердце Господа, в котором люди открывают истинную природу Бога, научило нас видеть Спасителя в братьях.

Католическая церковь в этот день напоминает верующим библейские отрывки, в которых говорится о Сыне Божьем как о добром пастыре, отогревающем заблудших теплом Своего Сердца.

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