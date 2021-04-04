Католическая Пасха 2021: яркие поздравления и открытки

В воскресенье, 4 апреля, католики отмечают Светлое Христово Воскресение. Главные символы католической Пасхи – пасхальные яйца и пасхальный кролик.

Как и у православных, у западных христиан Пасха является переходящим праздником, однако чаще всего она отмечается раньше из-за использования церквями разных календарей. Подборка ярких поздравлений с главным христианским торжеством – далее в OBOZREVATEL.

Всех католиков сегодня

С Пасхой светлой поздравляем,

Этот праздник счастье дарит,

Улыбнуться заставляет,

Пусть пребудет с вами вера,

И Господь вас защищает,

От проблем, бед и болезней

Вашу жизнь оберегает!

***

З Великоднем вас! Христос Воскрес!

Благодаті вам з небес.

Вдома буде хай добро,

Щастя, радість і тепло.

***

Волшебный звон колоколов

Нас с Пасхой поздравляет

И вместо многих тысяч слов

Нам радости желает.

С праздником, любви, чудес!

Христос воистину воскрес!

***

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Лине звістка з землі й до небес.

Свята Пасха нині в дім ввійшла.

Бажаю щастя, радості й тепла.

***

Колокольный звон разносит

Весть благую до небес.

С Пасхой всех я поздравляю.

Счастья вам! Христос воскрес!

***

З Великоднем, світлим Воскресінням,

Божого благословення!

Дім хай повниться добром,

Щастям, радістю, теплом!

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Со Светлою Пасхой я вас поздравляю!

Здоровья и радости вам пожелаю,

Удачи, богатства и добрых вестей.

Пусть все, что желанно, придет поскорей.

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Со Светлой Пасхой! Радости, весеннего настроения, счастливых перемен, удачи, тепла и счастья!

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Вітаю з великим святом Великодня! Христос Воскресе! Бажаю допомоги Божої, міцності духу, сердечного тепла, здоров'я близьким, тепла, трепетною радості, благодаті, душевного просвітління. Нехай Воскресіння Христове принесе світло, щастя, мир. Бережи Господь!

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С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть ангел хранит Вас от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!

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Христос Воскрес! Від щирого серця вітаю зі Святом Воскресіння Христового! Нехай ваше життя і життя близьких і коханих вами людей буде таким же сонячним, радісним і щедрим, як цього дня. Нехай ангел-хранитель надійно захищає вас від бід, хвороб, приносить у вашу оселю світло, тепло і кохання.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается Пасха в Польше. Светлое Христово Воскресенье, а такжеПасхальный понедельник являются официальными выходными в этой стране.

По материалам: pozdravok.ru.