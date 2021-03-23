Как вычисляется дата Пасхи: правила и пояснение

Дата Светлого Воскресенья Христова исчисляется по лунно-солнечному календарю, поэтому меняется из года в год.

Так, праздновать Пасху принято в первое воскресенье после весеннего полнолуния, которым считается полнолуние, наступившее после весеннего равноденствия.

Александрийская пасхалия

Такие установления были приняты Первым Вселенским (325 год) и поместным Антиохийским (341) соборами. Впоследствии в восточной церкви за основу расчета была взята александрийская пасхалия, который разработали в III веке в Александрии.

При этом Отцами Церкви строго было предписано отмечать главный христианский праздник только после окончания еврейской Пасхи.

В восточной церкви за основу расчета даты Пасхи была взята александрийская пасхалия Pixabay

В случае совпадения правило исчисления применяют к полнолунию следующего месяца. Так, в 2021 году весеннее полнолуние наступает 28 марта и праздновать Пасху следовало бы 4 апреля. Однако в этот день еще продолжается празднование еврейского Песаха, поэтому христианский праздник переносится на воскресенье, следующее за апрельским полнолунием.

Таким образом, Пасха не может отмечаться раньше дня равноденствия, то есть 21 марта по юлианскому календарю (по григорианскому – 4 апреля), и позже 25 апреля (8 мая).

Православная Пасха отмечается в один из дней с 4 апреля по 8 мая включительно Pixabay

Формула Гаусса

На практике самым простым методом определения даты праздника считается так называемая формула Карла Гаусса (1800) – немецкого математика.

Для расчета согласно этому методу необходимо:

1. Число года разделить на 19, обозначив остаток "а".

2. Число года разделить на 4, обозначив остаток "b".

3. Число года разделить на 7, обозначив остаток "c".

4. 19a + 15 разделить на 30, обозначив остаток "d".

5. 2b + 4c + 6d + 6 разделить на 7 и остаток обозначить "е".

6. Если f ≤ 9, то Пасха будет праздноваться в марте; если f > 9 – в апреле. 22 + d + е будет днем Пасхи для марта, а d + е – 9 – для апреля.

Пасха не может отмечаться раньше дня равноденствия Pixabay

Как известно, католическая церковь с 1582 года использует григорианскую пасхалию, в результате чего Светлое Воскресенье Христово у католиков часто отмечается раньше Песаха или в один день с ним, а также может опережать православную Пасху более чем на месяц.

Ранее OBOZREVATEL назвал даты Пасхи в 2021-2030 годах. В течение этого периода православные и католики дважды будут отмечать торжество в один день.