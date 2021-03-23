Як обчислюється дата Великодня: правила і пояснення

Дата Світлого Воскресіння Христового обчислюється за місячно-сонячним календарем, тому змінюється з року в рік.

Так, святкувати Великдень прийнято в першу неділю після весняного повного місяця, яким вважається повний місяць, що настав після весняного рівнодення.

Олександрійська пасхалія

Такі встановлення було прийнято Першим Вселенським (325 рік) і помісним Антіохійським (341) соборами. Згодом у східній церкві за основу розрахунку було взято олександрійську пасхалію, яку розробили в III столітті в Олександрії.

При цьому Отцями Церкви суворо було приписано відзначати головне християнське свято тільки після закінчення єврейської Пасхи.

У східній церкві за основу розрахунку дати Великодня було взято олександрійську пасхалію Pixabay

У разі збігу правило обчислення застосовують до повного місяця наступного місяця. Так, 2021 року весняний повний місяць настає 28 березня і святкувати Великдень слід було б 4 квітня. Однак цього дня ще триває святкування єврейського Песаха, тому християнське свято переноситься на неділю, що йде за квітневим повним місяцем.

Таким чином, Великдень не може відзначатися раніше дня рівнодення, тобто 21 березня за юліанським календарем (за григоріанським – 4 квітня), і пізніше 25 квітня (8 травня).

Православна Пасха відзначається в один з днів з 4 квітня по 8 травня включно Pixabay

Формула Гаусса

На практиці найпростішим методом визначення дати свята вважається так звана формула Карла Гаусса (1800) – німецького математика.

Для розрахунку за цим методом необхідно:

1. Число року розділити на 19, позначивши залишок "а".

2. Число року розділити на 4, позначивши залишок "b".

3. Число року розділити на 7, позначивши залишок ділення "c".

4. 19a + 15 розділити на 30, позначивши залишок "d".

5. 2b + 4c + 6d + 6 розділити на 7 і залишок позначити "е".

6. Якщо f ≤ 9, то Пасха буде святкуватися в березні; якщо f > 9 – в квітні. 22 + d + е буде днем Великодня для березня, а d + е – 9 – для квітня.

Великдень не може відзначатися раніше дня рівнодення Pixabay

Як відомо, католицька церква з 1582 року використає григоріанську пасхалію, у результаті чого Світле Воскресіння Христове в католиків часто відзначається раніше Песаха або в один день з ним, а також може випереджати православний Великдень більш ніж на місяць.

Раніше OBOZREVATEL назвав дати Великодня в 2021-2030 роках. Протягом цього періоду православні й католики двічі будуть відзначати торжество в один день.