Как накрыть стол на Пасху: правила праздничной сервировки

Вскоре наступит светлый праздник Пасхи, который принято отмечать в кругу семьи и близких людей. Важной составляющей является пасхальный стол: блюда, свечи, посуда, скатерть и многие другие детали.

Уютные мелочи в декоре придадут празднику особый, торжественный и душевный колорит. Эксперты рассказали Vogue, как правильно накрыть стол.

Текстиль

Скатерть для праздничного стола следует выбирать пастельных оттенков, которые ассоциируются с Пасхой: светло-голубой, желтый, белый, светло-зеленый. Именно эти цвета символизируют весну, свежесть и новую жизнь. Декоратор и эксперт по сервировке Светлана Сабри говорит, что не стоит ограничиваться только одним цветом, нужно пользоваться правилом трех – один основной оттенок и под него подбирать еще два.

Аксессуары к столу

Украшениям на праздничном столе стоит уделить больше внимания. Ни один декор не обойдется без цветов, особенно на праздник Пасхи. Вы можете оформить цветочную композицию на свой вкус. Эксперты советуют использовать сезонные цветы: ветви вишни, абрикоса, магнолии, тюльпаны или нарциссы. Букет можно украсить декоративными яйцами.

На столе выставить различные статуэтки: кролики, цыплята, ангелы и прочее. Также приобрести тематические салфетки и подставки для яиц – главное не выходить за пределы выбранной цветовой гаммы.

Посуда

Перед праздниками в магазинах появляется широкий ассортимент посуды. Нет строгих правил, какого цвета или стиля должны быть столовые приборы. Все зависит от вашей фантазии. "Главное, чтобы вы сочетали посуду с текстилем и декором на столе и все выглядело гармонично", – поделилась Светлана Сабри.

Если выбирать посуду с рисунком – стоит приобрести однотонный текстиль, чтобы избежать "пестроты". И наоборот – в тандеме с монохромными тарелками нужно экспериментировать с узорами на скатерти. Подбирая столовые приборы следует отдать предпочтение классическому стилю.

Свечи

Особое место на столе стоит уделить свечам. Их можно выбрать в виде различных животных, например, в форме птичек. Пернатые – символ семейного уюта. Также праздничной атмосферы придадут ароматические свечи с маслами.

Ранее OBOZREVATEL писал: