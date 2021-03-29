Холи 2021: суть и традиции ведического праздника весны

В понедельник, 29 марта, отмечается один из древнейших праздников весны – Холи, или Фестиваль красок. Упоминания о нем содержатся в Ведах и других священных текстах индуизма.

Холи символизирует наступление весны, изгнание злых сил и возрождение жизни; его празднуют в течение трех дней после полнолуния месяца пхальгуна (февраль-март), обсыпая друг друга цветной пудрой и обливая подкрашенной водой. Подробнее о празднике читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Праздник весны Холи появился в индуизме много столетий тому назад. Его часто называют аналогом Масленицы, но этнологи считают, что это не так. Холи – Бенгальский Новый год по индуистскому календарю. Праздник посвящен восхвалению природы, победы света над тьмой, добра над злом и начала всего нового в жизни.

В разных частях Индии популярны разные версии происхождения Холи, однако самой распространенной является миф о противнице Вишну (одно из главных божеств в индуистской мифологии наряду с Брахмой и Шивой) – демонице Холике, имя которой напрямую связано с названием праздника. Чучело Холики ежегодно сжигают на праздничном костре.

Холи начинается в ночь полнолуния. В первый день праздника разводят костер, чтобы сжечь чучело Холики, а также прогнать скот через огонь и провести обряд хождения по углям. Считается, что зола ритуального костра приносит удачу.

На второй день, Дхалунди, организовывают шествия, осыпая друг друга цветным порошком гулал, обливая подкрашенной водой и грязью. Парады сопровождаются народными песнями и танцами.

На Дхалунди также принято ходить друг к другу в гости и распивать национальный напиток – бханг, который готовится из молочных продуктов и небольшого количества марихуаны. К столу подают традиционные индийские блюда с приправами.

Считается, что в Холи нужно отпустить все плохие воспоминания и настроиться на светлое будущее.

Не считая Индии, праздник весны Холи популярен в Непале, Бангладеш, Шри-Ланке, а также среди диаспоры индусов в таких странах, как США, Великобритания, Южная Африка, Суринам, Гайана, Тринидад, Маврикий, Фиджи.

С 2000-х годов Холи празднуют и в Украине, но из-за погодных особенностей – не весной, а в летнее время. Называется он Всеукраинский Фестиваль красок Холи и отмечается соревнованиями по паркуру, фрирану, мастер-классами по индийскому танцу, битвами водой и натуральными красками, надуванием мыльных пузырей и другими колоритными мероприятиями.

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