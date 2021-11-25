Ханука 2021: когда и как отмечается еврейский Праздник огней

Анна Паскевич
Праздники
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Главная традиция Хануки – зажжение свечей

Ханука, или Праздник света (огней, свечей), в 2021 году отмечается начиная с вечера воскресенья 28 ноября по вечер понедельника 6 декабря. Дата уникальна для каждого года, поскольку вычисляется по лунному календарю.

Главная традиция этого большого иудейского торжества – зажжение свечей в особом подсвечнике, что служит символом победы света над тьмой. Подробнее о празднике читайте в материале OBOZREVATEL.

Ханука в 2021 году начнется с вечера 28 ноября
История Хануки

Празднование Хануки было установлено еще во втором веке до нашей эры. В170 году до рождения Христа Иерусалимский храм захватил сирийский царь Антиох IV Эпифан. Все святыни храма, в том числе золотую Менору, он отправил в Сирию. В ответ народ Иудеи поднял восстание и спустя три года победил, хотя и уступал в силах.

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Вернувшись в оскверненный Иерусалимский храм, они увидели там лишь один сосуд с маслом для лампад.

Празднование Хануки было установлено во втором веке до нашей эры

Его должно было хватит на один день, но чудесным образом пламя не погасало восемь дней. В течение этого времени иудеи убрали языческих идолов, освятили храм и сделали новые запасы масла.

В память об очищении храма был установлен праздник. 25 число еврейского месяца кислева (день, когда храм был осквернен), считается первым днем Хануки; а главным ее символом стали свечи.

Каждый день в течение Хануки принято зажигать свечи
Традиции Хануки

Каждый день в течение Хануки принято зажигать свечи от светильника (шамаша) в специальном подсвечнике, который называется ханукия. В первый день горит одна свеча и в каждый следующий слева направо добавляется по одной.

В зажжении свечей участвует глава семьи и мальчики старше девяти лет. Ритуал начинается после первой звезды, а зажженную ханукию ставят на подоконник.

Среди традиционных блюд – пончики, жареный хлеб с чесноком, салаты и пироги

Ханука посвящена беседам о древнееврейских мудрецах, Боге и Торе. Этот праздник отмечают весело, устраивая богатые застолья. Среди традиционных блюд – пончики, жареный хлеб с чесноком, салаты и пироги.

Хотя по случаю празднования в Израиле нет государственных выходных, в период Хануки не работают школы. По этой причине ее называют детским праздником: для детей организовывают массу развлекательных мероприятий и одаривают их деньгами и игрушками.

Хануку принято отмечать весело, устраивая богатые застолья
Что нельзя делать на Хануку

  • Поститься.

  • Заниматься любой работой во время горения свечей, чтобы выразить признательность Всевышнему.

  • Использовать свет праздничных свечей в бытовых целях: для чтения, работы и т.д.

Хануку называют детским праздником

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