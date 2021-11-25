Ханука 2021: когда и как отмечается еврейский Праздник огней

Ханука, или Праздник света (огней, свечей), в 2021 году отмечается начиная с вечера воскресенья 28 ноября по вечер понедельника 6 декабря. Дата уникальна для каждого года, поскольку вычисляется по лунному календарю.

Главная традиция этого большого иудейского торжества – зажжение свечей в особом подсвечнике, что служит символом победы света над тьмой. Подробнее о празднике читайте в материале OBOZREVATEL.

Празднование Хануки было установлено еще во втором веке до нашей эры. В170 году до рождения Христа Иерусалимский храм захватил сирийский царь Антиох IV Эпифан. Все святыни храма, в том числе золотую Менору, он отправил в Сирию. В ответ народ Иудеи поднял восстание и спустя три года победил, хотя и уступал в силах.

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Вернувшись в оскверненный Иерусалимский храм, они увидели там лишь один сосуд с маслом для лампад.

Его должно было хватит на один день, но чудесным образом пламя не погасало восемь дней. В течение этого времени иудеи убрали языческих идолов, освятили храм и сделали новые запасы масла.

В память об очищении храма был установлен праздник. 25 число еврейского месяца кислева (день, когда храм был осквернен), считается первым днем Хануки; а главным ее символом стали свечи.

Каждый день в течение Хануки принято зажигать свечи от светильника (шамаша) в специальном подсвечнике, который называется ханукия. В первый день горит одна свеча и в каждый следующий слева направо добавляется по одной.

В зажжении свечей участвует глава семьи и мальчики старше девяти лет. Ритуал начинается после первой звезды, а зажженную ханукию ставят на подоконник.

Ханука посвящена беседам о древнееврейских мудрецах, Боге и Торе. Этот праздник отмечают весело, устраивая богатые застолья. Среди традиционных блюд – пончики, жареный хлеб с чесноком, салаты и пироги.

Хотя по случаю празднования в Израиле нет государственных выходных, в период Хануки не работают школы. По этой причине ее называют детским праздником: для детей организовывают массу развлекательных мероприятий и одаривают их деньгами и игрушками.

Поститься.

Заниматься любой работой во время горения свечей, чтобы выразить признательность Всевышнему.

Использовать свет праздничных свечей в бытовых целях: для чтения, работы и т.д.

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