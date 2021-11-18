Лунный календарь стрижек на декабрь 2021: какие дни удачны для смены прически

Лунный календарь стрижек на декабрь 2021 года поможет подобрать наиболее благоприятную дату для смены прически. Так, бытует мнение, что Луна зависимо от своей фазы способна влиять на здоровье и темп роста волос.

Также считается, что посещение парикмахерской в подходящий для этого лунный день помогает избавиться от негатива, сохранить позитивную энергетику и даже привлечь счастливые жизненные перемены. Когда окрашивание и стрижка будут уместны, а когда они категорически "противопоказаны", рассказывает OBOZREVATEL.

Благоприятны для стрижки дни 1, 2, 8, 9 (до обеда), 11 (после обеда), 12 (в первой половине дня), 14, 17, 24, 25, 26, 30 и 31 декабря.

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Астрологи категорически не рекомендуют стричься в дни 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 22, 27 и 28 декабря.

Благоприятны для окрашивания волос, согласно лунному календарю, дни 8, 14, 15, 16, 25, 30 и 31 декабря.

Не следует красить волосы 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 28 и 29 декабря – эти дни крайне неблагоприятны для смены цвета.

При этом в декабре есть дни, когда окраска "разрешена" при определенных условиях. Так, 9 декабря можно красить волосы только в светлые оттенки и только в салоне, 10 декабря – только натуральными красителями, 15 декабря – мягкими красителями, 22 декабря рекомендуется техника амбре, 30 декабря можно тонировать волосы, а 21 декабря не следует кардинально менять цвет.

Полнолуние – 19 декабря в 06:38 по киевскому времени.

Новолуние – 4 декабря в 09:45.

Убывающая Луна – 1-3 декабря, 20-31 декабря.

Растущая Луна – 5-18 декабря.

Солнечное затмение – 4 декабря в 09:34.

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