Еврейская Пасха 2021: когда отмечается Песах и что строго нельзя делать

Еврейская Пасха, или Песах, в 2021 году отмечается с вечера субботы, 27 марта, до вечера воскресенья, 4 апреля.

Этот весенний праздник, установленный в память об исходе евреев из Египта, ежегодно приходится на разные даты, поскольку привязан к еврейскому лунно-солнечному календарю. Что у него общего с христианской Пасхой и в чем суть традиций Песаха, рассказывает OBOZREVATEL.

История праздника

Слово "Песах" произошло от еврейского "пасах", что в переводе означает "прошел мимо, миновал". Так, праздник посвящен ветхозаветным событиям, известным как исход из Египта, а именно десятой египетской казни.

Когда фараон отказался по требованию пророка Моисея освободить евреев из рабства, на него и весь его народ обрушились страшные наказания. Последней стала смерть первенцев в каждой египетской семье.

Евреи покидают Египет. Художник Дэвид Робертс Wikimedia Commons

Накануне Бог велел евреям зарезать ягнят и зажарить мясо, а кровью жертвенных животных обозначить свои дома. Ночью 14 нисана ангел смерти "прошел мимо" ("пасах") них, в других же жилищах погибли все первенцы.

Ужаснувшись произошедшему (погиб даже его собственный сын), фараон решил отпустить евреев, и около 600 тысяч израильтян смогли покинуть Египет. Однако позже фараон передумал и отправился в погоню. Но Красное море расступились перед евреями, а перед египетским войском сомкнулось обратно, поглотив преследователей.

Что общего у Пасхи и Песаха

Христианская Пасха отмечается в честь воскресения Иисуса Христа, в то время как Песах посвящен событиям, описанным в Ветхом завете. Однако их связывает то, что именно 14 нисана состоялась Тайная вечеря – последняя перед распятием встреча Спасителя с его учениками.

Кроме того, в Евангелии содержится прямой отсыл к Ветхому завету: во время Тайной вечери Иисус отождествил Себя с пасхальным агнцем, которого иудеи принесли в жертву перед исходом из Египта.

В Песах состоялась Тайная вечеря – последняя перед распятием встреча Спасителя с его учениками Pixabay

Традиции в Песах

Песах отмечается в течение недели. Его полагается праздновать в радостной атмосфере. Особая роль в праздновании отводится традиционному праздничному ужину – седеру, во время которого читают молитвы и благословения.

Затем следуют пять "будней праздника", а в последний, выходной день Песаха, в синагогах проходит церемония "разделения морских вод" в память о том, как во время исхода из Египта перед евреями расступилось Красное море.

На Песах, перед седером, принято зажигать свечи УНИАН

Седер

После захода солнца 14 нисана евреи собирается на семейный ужин – седер. На него также приглашают нуждающихся и тех, кто по определенным причинам не может отметить Песах со своими родными.

Перед седером принято зажигать свечи. К столу подают еду в специальной тарелке. Традиционные праздничные блюда:

маца – пресный "хлеб бедности", который ели евреи в Египте,

марор – горькая зелень, символ горечи рабства,

бейца – вареные яйца, символ жизни,

харосет – тертые яблоки, смешанные с финиками и орехами, символ глины, из которой евреи делали кирпичи в рабстве,

Цыпленок в маце на Песах Unsplash

зроа – жареный кусок баранины, который не едят, – символ жертвоприношения в Египте,

вино (для детей – виноградный сок) – каждому участнику полагается выпить по четыре бокала, а пятый оставляют нетронутым для пророка Элияха,

подсоленная вода – символ слез рабства.

Кроме того, на седере присутствуют и другие еврейские праздничные блюда, например, фаршированная рыба, тушеный батат, салаты, курица в медовом соусе.

Маца – пресный "хлеб бедности", который ели евреи в Египте УНИАН

Что нельзя делать в Песах

Есть хамец – любые блюда из муки, которые были приготовлены путем брожения или закваски: например, хлеб, пиво и другие спиртные напитки на основе солода.

Хамец нельзя не только есть в течение всех дней Песаха, но держать его в доме. По этой причине к празднику евреи делают тщательную уборку, ликвидируя запрещенные продукты. Запрет на хамец Тора объясняет тем, что во время освобождения из рабства израильтяне не могли ждать, пока взойдет тесто, поэтому в пустыне вынуждены были есть пресную мацу.

Работать в первый и последний день Песаха. В остальные дни праздничной недели трудиться позволено.

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