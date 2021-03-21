Єврейська Пасха 2021: коли відзначається Песах і що суворо не можна робити

Єврейська Пасха, або Песах, 2021 року відзначається з вечора суботи, 27 березня, до вечора неділі, 4 квітня.

Це весняне свято, встановлене на згадку про вихід євреїв з Єгипту, щороку доводиться на різні дати, оскільки прив'язане до єврейського місячно-сонячного календаря. Що в нього спільного з християнським Великоднем і в чому суть традицій Песаха, розповідає OBOZREVATEL.

Історія свята

Слово "Песах" походить від єврейського "пасах", що в перекладі означає "пройшов повз, минув". Так, свято присвячене старозавітним подій, відомим як вихід з Єгипту, а саме десятій єгипетській страті.

Коли фараон відмовився на вимогу пророка Мойсея звільнити євреїв з рабства, його та весь його народ спіткали страшні покарання. Останнім стала смерть первістків у кожній єгипетській сім'ї.

Євреї залишають Єгипет. Художник Девід Робертс Wikimedia Commons

Напередодні Бог велів євреям зарізати ягнят і засмажити м'ясо, а кров'ю жертовних тварин позначити свої будинки. Вночі 14 нісана ангел смерті "пройшов повз" ("пасах") них, в інших же оселях загинули всі первістки.

Жахнувшись тому, що сталося (загинув навіть його власний син), фараон вирішив відпустити євреїв, і близько 600 тисяч ізраїльтян змогли залишити Єгипет. Однак пізніше фараон передумав і вирушив у погоню. Але Червоне море розступилися перед євреями, а перед єгипетським військом зімкнулося назад, поглинувши переслідувачів.

Що спільного у Великодня і Песаха

Християнська Пасха відзначається на честь воскресіння Ісуса Христа, тоді як Песах присвячено подіям, описаним у Старому завіті. Однак їх пов'язує те, що саме 14 нісана відбулася Таємна вечеря – остання перед розп'яттям зустріч Спасителя з його учнями.

Крім того, в Євангелії міститься пряме відсилання до Старого завіту: під час Таємної вечері Ісус ототожнив Себе з пасхальним агнцем, якого юдеї принесли в жертву перед виходом з Єгипту.

У Песах відбулася Таємна вечеря – остання перед розп'яттям зустріч Спасителя з його учнями Pixabay

Традиції в Песах

Песах відзначається протягом тижня. Його прийнято святкувати в радісній атмосфері. Особлива роль у святкуванні відводиться традиційній святковій вечері – седеру, під час якого читають молитви і благословення.

Далі йдуть п'ять "буднів свята", а в останній, вихідний день Песаха, у синагогах проходить церемонія "поділу морських вод" у пам'ять про те, як під час виходу з Єгипту перед євреями розступилося Червоне море.

На Песах, перед седером, прийнято запалювати свічки УНІАН

Седер

Після заходу сонця 14 нісана євреї збирається на сімейну вечерю – седер. На неї також запрошують нужденних і тих, хто з певних причин не може відзначити Песах зі своїми рідними.

Перед седером прийнято запалювати свічки. До столу подають їжу в спеціальній тарілці. Традиційні святкові страви:

маца – прісний "хліб бідності", який їли євреї в Єгипті,

марор – гірка зелень, символ гіркоти рабства,

бейца – варені яйця, символ життя,

харосет – терті яблука, змішані з фініками і горіхами, символ глини, з якої євреї робили цеглини в рабстві,

Курча в маці на Песах Unsplash

зроа – смажений шматок баранини, який не їдять, – символ жертвоприношення в Єгипті,

вино (для дітей – виноградний сік) – кожному учаснику належить випити по чотири келихи, а п'ятий залишають невипитим для пророка Еліяху,

підсолена вода – символ сліз рабства.

Крім того, на седері присутні й інші єврейські святкові страви, наприклад, фарширована риба, тушкований батат, салати, курка в медовому соусі.

Маца – прісний "хліб бідності", який їли євреї в Єгипті УНІАН

Що не можна робити в Песах

Їсти хамец – будь-які страви з борошна, які були приготовлені шляхом бродіння або закваски: наприклад, хліб, пиво та інші спиртні напої на основі солоду.

Хамец можна не тільки їсти протягом всіх днів Песаха, але тримати його в будинку. З цієї причини до свята євреї роблять ретельне прибирання, ліквідуючи заборонені продукти. Заборону на хамец Тора пояснює тим, що під час звільнення з рабства ізраїльтяни не могли чекати, поки зійде тісто, тому в пустелі змушені були їсти прісну мацу.

Працювати в перший і останній день Песаха. В інші дні святкового тижня працювати дозволено.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли відзначається Великдень у православних в Україні 2021 року і в наступні роки до 2030-го. У нашій країні свято є державним, на честь нього українці щорічно мають додатковий вихідний день.