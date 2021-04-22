День Земли 2021: история, традиции и поздравления с праздником

В четверг, 22 апреля, отмечается Международный день Матери-Земли. Он был установлен в 2009 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/63/278, где отмечалось, что понятие "Мать-Земля" отражает взаимозависимость между планетой, ее экосистемами и человеком.

О том, как отмечается праздник, в чем его смысл и как поздравить с Днем Земли, рассказывает OBOZREVATEL.

По одной из версий, День Земли появился на основе "Дня деревьев", который праздновали в США с 1872 года. В 1970 году День Земли отмечался на национальном уровне – в соответствующих акциях приняли участие более 20 миллионов человек.

Одним из инициаторов праздника тогда выступил экологический активист Гейлорд Нельсон. С 1990 года День Земли получил международный статус.

Каждый год 22 апреля ООН актуализирует определенную тему для акций и мероприятий по привлечению внимания к конкретной проблеме окружающей среды.

В 2021-м праздник проходит под лозунгом "Мать-Земля посылает нам сигналы". "Наша главная задача на данный момент – предотвратить распространение COVID-19. В долгосрочной перспективе важно решить проблему среды обитания и утраты биоразнообразия", – говорится на сайте ООН.

Ученые со всего мира в этот день собираются за круглым столом для обсуждения глобальных проблем экологии. Также организовываются различные выставки, конференции, акции по перекрытию движения на оживленных улицах мегаполисов, уборке мусора и посадке деревьев.

З Днем Землі! Вона – наш дім.

Нехай затишно буде в ньому.

Збережемо моря, ліси,

Сонце, пташині голоси,

Чистоту озер і океани,

Адже у відповіді людина

За свій будинок, за красу

І планети чистоту!

***

Земля, планета голубая –

Это наш общий с вами дом.

Должны его оберегать мы,

Поддерживать порядок в нём.

Пусть День Земли напоминает:

Природу надо сохранять.

Ведь без нее нет нашей жизни,

Нельзя планету загрязнять!

***

У День Землі побажання прості –

Більше світу, тепла, доброти.

Бережіть планету, це наш дім,

Буде нехай всім радісно в нім.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее опрос показал, что более 80% украинцев хотят развития "зеленой" энергетики для улучшения экологии.