День Земли 2021: история, традиции и поздравления с праздником
В четверг, 22 апреля, отмечается Международный день Матери-Земли. Он был установлен в 2009 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/63/278, где отмечалось, что понятие "Мать-Земля" отражает взаимозависимость между планетой, ее экосистемами и человеком.
О том, как отмечается праздник, в чем его смысл и как поздравить с Днем Земли, рассказывает OBOZREVATEL.День Земли: история праздника
По одной из версий, День Земли появился на основе "Дня деревьев", который праздновали в США с 1872 года. В 1970 году День Земли отмечался на национальном уровне – в соответствующих акциях приняли участие более 20 миллионов человек.
Одним из инициаторов праздника тогда выступил экологический активист Гейлорд Нельсон. С 1990 года День Земли получил международный статус.
Каждый год 22 апреля ООН актуализирует определенную тему для акций и мероприятий по привлечению внимания к конкретной проблеме окружающей среды.
В 2021-м праздник проходит под лозунгом "Мать-Земля посылает нам сигналы". "Наша главная задача на данный момент – предотвратить распространение COVID-19. В долгосрочной перспективе важно решить проблему среды обитания и утраты биоразнообразия", – говорится на сайте ООН.
Ученые со всего мира в этот день собираются за круглым столом для обсуждения глобальных проблем экологии. Также организовываются различные выставки, конференции, акции по перекрытию движения на оживленных улицах мегаполисов, уборке мусора и посадке деревьев.
З Днем Землі! Вона – наш дім.
Нехай затишно буде в ньому.
Збережемо моря, ліси,
Сонце, пташині голоси,
Чистоту озер і океани,
Адже у відповіді людина
За свій будинок, за красу
І планети чистоту!
***
Земля, планета голубая –
Это наш общий с вами дом.
Должны его оберегать мы,
Поддерживать порядок в нём.
Пусть День Земли напоминает:
Природу надо сохранять.
Ведь без нее нет нашей жизни,
Нельзя планету загрязнять!
***
У День Землі побажання прості –
Більше світу, тепла, доброти.
Бережіть планету, це наш дім,
Буде нехай всім радісно в нім.
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