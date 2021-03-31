Более 80% украинсцев хотят развития 'зеленой' энергетики для улучшения экологии – опрос

Более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.

Соответствующие результаты опроса украинцев обнародовала организация DiXi Group.

Как указывают эксперты DiXi Group, правительство должно обеспечить условия для развития отрасли зеленой энергетики в Украине в соответствии с запросом населения.

"Это большая задача для правительства, для общественности, для всех нас. Все мы ответственны за улучшение экологического состояния в нашей стране", - отметила президент организации Елена Павленко.

Как сообщалось, государственный "Укрэксимбанк" в апреле может предоставить 4 млрд грн кредитных средств для того, чтобы государство сократило задолженность перед инвесторами в возобновляемую энергетику Украины.

Напомним, Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Иностранные инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 15 марта выплачено лишь 3,1 миллиарда гривен, долг составляет 19,3 млрд грн.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.