День Владимира Великого 2021: молитва, традиции и запреты праздника

В среду, 28 июля, православная церковь чтит память равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Киевской Руси и борца с язычеством. К этой дате также приурочен День Крещения Киевской Руси – в 2021 году данному историческому событию исполняется 1033 года.

В народе праздник известен как День Владимира, или Владимир Красное Солнышко. Как он отмечается, что можно и что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Князь киевский Владимир Великий был сыном князя Святослава и внуком княгини Ольги. В 988 году он принял христианскую веру по греческому обряду, получив имя Василий.

Он утвердил христианство во всей Киевской Руси, сделав его государственной религией. Православная церковь почитает его в лике святых как равноапостольного.

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В праздник верующие традиционно обращаются с молитвами к равноапостольному князю. Святого Владимира издавна почитают работники силовых структур: военные, правоохранители. Также ему молятся об исцелении тяжелых недугов и болезней глаз.

Кроме того, 28 июля церковью вспоминаются святые Кирик и Улита. Суеверные люди старались в этот день не работать, опасаясь грома и мора скота.

Мужчин по имени Владимир поздравляют с днем ангела.

Жать хлеб и вообще выходить в поле издавна считалось грехом. Как говорили в народе, нарушивший этот запрет может повстречать призрака или видение.

Как и в любой другой церковный праздник, в День Владимира особенно важно не допускать негативных мыслей и поступков.

На Владимира солнце красное светит, а листва на деревьях начинает желтеть.

Пожелтела липа – к поздней осени. Другие деревья пожелтели раньше нее – к ранней.

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