День Владимира Великого 2021: молитва, традиции и запреты праздника

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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День Владимира 2021

В среду, 28 июля, православная церковь чтит память равноапостольного великого князя Владимиракрестителя Киевской Руси и борца с язычеством. К этой дате также приурочен День Крещения Киевской Руси – в 2021 году данному историческому событию исполняется 1033 года.

В народе праздник известен как День Владимира, или Владимир Красное Солнышко. Как он отмечается, что можно и что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Кем был Владимир Великий

Князь киевский Владимир Великий был сыном князя Святослава и внуком княгини Ольги. В 988 году он принял христианскую веру по греческому обряду, получив имя Василий.

Он утвердил христианство во всей Киевской Руси, сделав его государственной религией. Православная церковь почитает его в лике святых как равноапостольного.

Видео дня
Князь Владимир утвердил христианство во всей Киевской Руси
Традиции в День Владимира: что можно делать

В праздник верующие традиционно обращаются с молитвами к равноапостольному князю. Святого Владимира издавна почитают работники силовых структур: военные, правоохранители. Также ему молятся об исцелении тяжелых недугов и болезней глаз.

Кроме того, 28 июля церковью вспоминаются святые Кирик и Улита. Суеверные люди старались в этот день не работать, опасаясь грома и мора скота.

Мужчин по имени Владимир поздравляют с днем ангела.

Выходить в поле на Владимира считается грехом
Что нельзя делать в День Владимира

Жать хлеб и вообще выходить в поле издавна считалось грехом. Как говорили в народе, нарушивший этот запрет может повстречать призрака или видение.

Как и в любой другой церковный праздник, в День Владимира особенно важно не допускать негативных мыслей и поступков.

Молитва святому Владимиру
Молитва святому Владимиру
Приметы 28 июля

На Владимира солнце красное светит, а листва на деревьях начинает желтеть.

Пожелтела липа – к поздней осени. Другие деревья пожелтели раньше нее – к ранней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог назвала несколько приемов, при помощи которых можно понравиться человеку. Соответствующий видеоролик она опубликовала в своем TikTok.

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