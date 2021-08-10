В Минобразования пообещали поднять зарплаты учителям: кто и сколько получит

К концу 2021 зарплата украинских учителей вырастет еще на 9%. Кроме того, педагоги могут заработать еще дополнительные 20%, если пройдут сертификацию.

Такие повышение заработных плат учителям пообещал министр образования Сергей Шкарлет, сообщили в программе "Сніданок з 1+1". Министр заверил, что преподаватели смогут сами себе увеличить вознаграждение.

По словам Шкарлета, уже в декабре у каждого учителя появится возможность заработать дополнительно 20% к окладу. Для этого им нужно лишь пройти сертификацию.

Шкарлет назвал количество желающих. По его словам, в этом году уже подали заявления на получение такого документа 1800 учителей, тогда как в прошлом году их было всего 900.

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"Конечно, их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет. Но ты сам себе можешь на 20% увеличить зарплату, это неплохая сумма", — подчеркнул министр.

Вместе с тем государство выделило 400 млн гривен на разработку и организацию различных курсов повышения квалификации учителей, отметил министр. Например, появились соответствующие общественные организации, где тренеры обучались в Евросоюзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя заработная плата в Украине в июне 2021 выросла на 6% и достигла 14 313 грн ($ 530). Этот показатель является самым высоким за всю историю. При этом сам по себе рост зарплат еще не свидетельствует об улучшении благосостояния украинцев. В этом случае нужно обращать внимание и на цены.