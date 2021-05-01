День труда 2021 в Украине и мире: что отмечают 1 Мая и почему этот день нерабочий

В субботу в Украине и других странах мира отмечается Международный день труда, или 1 Мая. В нашей стране в честь этого праздника предусмотрен дополнительный выходной день.

Так, в связи с празднованием Дня труда и Пасхи украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: 1, 2, 3 и 4 мая. О традициях и истории праздника рассказывает OBOZREVATEL.

День труда отмечают в память о протестах в Чикаго и других городах США, которые начались 1 мая 1886 года и в которых участвовали около 500 тысяч рабочих крупнейших промышленных центров страны. Они вышли на митинги, требуя права на создание рабочих организаций и сокращения рабочего дня до 8 часов.

Так, на некоторых предприятиях люди работали по 15-20 часов в сутки. Акции протеста переросли в беспорядки и столкновения, жертвами которых стали и полицейские, и митингующие.

Похожие забастовки в более мирной форме проходили и в 1877 году, и в начале 1880-х. 1 мая 1886 года работодатели и представители власти попытались сорвать демонстрацию, расправившись с ее лидерами: погибли шесть протестующих, многих ранили. Этот день стал апогеем в борьбе за 8-часовой рабочий день.

В 1888 году съезд Американской федерации труда в Сент-Луисе объявил 1 мая Днем общенациональной борьбы за права рабочих. А в 1889 году на Втором конгрессе II Интернационала в Париже приняли решение о ежегодном проведении 1 мая демонстраций в память о протестах в Чикаго.

В Украине Международный день труда впервые отметили в 1890 году во Львове. В Украинской Народной Республике 1 Мая был государственным праздником и выходным днем.

В современной Украине 1 Мая является государственным выходным. В 2017 году депутаты Верховной Рады проголосовали за изменения в статью 73 Кодекса законов о труде, в результате чего День международной солидарности трудящихся был переименован на День труда.

Майские праздники украинцы традиционно проводят в кругу близких людей, отдыхая на природе или путешествуя. В 2021 году из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом власть призывает граждан с ответственностью отнестись к соблюдению карантинных мер в течение праздников.

День труда 1 мая или в первый понедельник мая отмечают более сотни государств мира. В некоторых странах праздник отмечается в другие дни года, например, в США – в первый понедельник сентября, а в Японии – 23 ноября.

Во Франции празднуют День Жанны д'Арк, День королевы (Девы Марии) и праздник ландышей; в Британии, где 1 мая ассоциируется с Майским деревом, Робин Гудом и Зеленым Джеком, проходят карнавалы.

В Чехии, Швейцарии, Словакии, Венгрии под окнами близких принято высаживать майские деревья. В Испании отмечается Зеленый Сантьяго – праздник цветов и влюбленных.

В странах Скандинавии 1 мая известен как День кукушки. Ночь на праздник называется Вальпургиевой – по обычаю в это время жгут костры и водят хороводы, чтобы отпугнуть троллей и ведьм.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая православные христиане празднуют главный праздник года – Пасху. О том, как правильно отметить и что нельзя делать в этот день, читайте в нашем материале.