День святого Патрика 2021: в чем суть и как отмечается праздник

День святого Патрика, небесного покровителя Ирландии, ежегодно отмечается 17 марта – в день его памяти. Этот праздник является государственным в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в провинциях Канады Ньюфаундленд и Лабрадор.

Он также популярен в Великобритании, США и других странах мира, включая Украину. Так, шуточная пословица гласит, что в День святого Патрика каждый при желании может стать ирландцем. OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях праздника.

Святой Патрик был служителем церкви, жившим в 4-5 веках. В христианской литературе упоминается о том, что он вел активную деятельность по христианизации Ирландии, основав сотни церквей и крестив более 120 тысяч ирландцев.

День святого Патрика отмечается с 17 века и признан католической, православной и некоторыми протестантскими церквями. Он символизирует принятие христианства в Ирландии, а также посвящен культурному наследию страны в целом.

В день святого Патрика представители ирландской диаспоры по всему миру организовывают шествия, парады и фестивали с национальными танцами кейли и игрой духовых оркестров с волынками.

Праздник принято встречать в одежде зеленого цвета, который символизирует наступление весны, и трилистниках – главном знаке Ирландии.

Христиане также посещают службы в храмах. В День святого Патрика смягчаются запреты Великого поста, в частности, разрешено употребление алкоголя.

В Украине в последние годы сложилась традиция отмечать День святого Патрика в ирландских пабах. К одному из обычаев праздника также относится распитие рюмки ирландского виски, которую следует выпить при помощи Чарки Патрика – специальной единицы измерения.

В стакан с напитком бросают лист клевера и только затем выпивают. В народе такая традиция получила название "осушить трилистник". Выпив виски, листик бросают назад через левое плечо: считается, что чарка Патрика сулит счастье и удачу на весь год.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта для православных верующих начался Великий пост. Это главный пост для христиан, посвященный духовному и физическому приготовлению к Пасхе.