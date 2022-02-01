День сурка 2022: как появилась традиция предсказывать весну в этот праздник

Ежегодно 2 февраля в мире отмечают необычный праздник – День сурка. Особенную популярность он приобрел в Северной Америке.

По поведению сурка в этот день определяют, долго ли ждать прихода весны. Подробнее об этой традиции и ее истории читайте в материале OBOZREVATEL.

Традиция прогнозировать погоду по поведению животных была характерна для многих народов мира. В частности, еще в Древнем Риме 2 февраля отмечали День ежа: животное будили и наблюдали, увидит ли оно свою тень.

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В Германии аналогичная миссия была возложена на барсука. Поселенцы именно из этой страны привезли с собой данный обычай в США, где барсука на посту "главного метеоролога" заменил сурок.

Впервые официально День сурка отметили в 2 февраля 1886 года в США, в городе Панксатони (штат Пенсильвания). Из норы торжественно достали сурка по прозвищу Великий Фил. Зверек вскоре стал настоящей звездой, а сам город, несмотря на неточность прогнозов (сбывались только 40%), – целью для множества туристов.

Ежегодно 2 февраля, ровно в 07:25 утра в Панксатони Фила достают из норы и наблюдают за его поведением. Мероприятие всегда привлекает тысячи зрителей.

Если сурок видит свою тень и отправляется назад спать в нору – следует ждать еще несколько морозных недель. Если же стоит облачная погода, животное не видит своей тени и не возвращается к норе – это сулит раннюю весну.

Такое толкование связано с шотландским поверьем, согласно которому ясная погода на Сретение Господне (отмечается 2 февраля по григорианскому календарю) сулит "две зимы в год". А в Германии говорят: если сурок видит свою тень – зима будет продержится еще шесть недель.

Примечательно, что День сурка отмечают и в Украине: ежегодно погоду в нашей стране предсказывают харьковский Тимка и львовская Маруся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали холодную весну в Украине. Во многих регионах ожидается аномальная погода.

При этом в конце весны обещают настоящую летнюю жару: уже в мае температура воздуха может прогреться до +28 градусов тепла.