Рыбаки нашли огромную 'золотую рыбу': в чреве кашалота обнаружили клад на $1,5 млн

В Аденском заливе на юге Йемена 35 рыбаков нашли мертвого кашалота. В теле животного они обнаружили большое количество ценнейшего вещества - амбры, стоимость которой оценили в 1,5 млн долларов.

О драгоценной находке в одном из беднейших регионов мира рассказало издание digitalindustrywire. Рыбаки, которые ежедневно выходят в море, решили проверить тушу мертвого кашалота (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Товарищ позвал нас и сказал, что там кит и в нем может быть амбра. Когда мы приблизились, там был сильный запах и у нас появилось ощущение, что в ките может что-то есть", – рассказал один из рыбаков.

Когда кашалота извлекли на берег и разрезали его тушу, то действительно нашли там амбру. Рыбаки признались, что находка "плавающего золота" была их мечтой.

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"Запах был не очень, но это много денег. Ее цену нам было даже трудно представить", – поделились впечатлениями счастливцы.

Йемен разорен многолетней гражданской войной и сегодня считается одним из беднейших районов мира. По данным ООН, 80% жителей страны грозит голод. Но для этих рыбаков их находка в кашалоте означает конец бедности и серьезные изменения в жизни.

Прибыль от амбры разделили поровну между всеми 35 счастливчиками. Они поделились деньгами с теми, кто им помогал, а также с самыми бедными людьми в своей деревне. Сами же рыбаки купили себе новые дома, машины и лодки. Однако, они дальше продолжают ловить рыбу.

"Это как сон, в который невозможно поверить. Но я буду продолжать выходить в море, даже если ничего там не буду находить. Это в моей крови", — сказал один из мужчин, которому повезло с "золотой рыбкой".

Что такое амбра

Амбра - ценное восковидное вещество, которое используют в дорогих духах, чтобы дольше удерживать их аромат. Ее давно ценили в медицине, использовали для религиозных процессий и даже как афродизиак.

Это вещество могут производить в своих внутренностях только кашалоты. Амбра встречается крайне редко – ее находят в 1-5% этих млекопитающих, причем только в телах самцов.

Она представляет собой остатки непереваренных хитиновых частей пищи, которые частично подвержены действию желудочно-кишечных ферментов, после чего выбрасываются кишечником наружу. Эти "кишечные камни" образуют сгустки до 400 кг и часто концентрируются вокруг останков кальмаров.

Как объясняют ученые, клювы кальмаров, которыми питаются кашалоты, могут повреждать их слизистую. Поэтому в желудке млекопитающих образуется вяжущее вещество, которое помогает этим частям кальмаров проходить через пищеварительную систему китов. Это и есть амбра.

Кашалоты находятся под угрозой исчезновения и продажу амбры запрещен во многих странах. Но в некоторых государствах, таких как Йемене, она считается своеобразным "отодом", который можно использовать.

Поскольку китобойный промысел запрещен, источником амбры могут быть только случайные ее находки на берегу – амбра может плавать и иногда ее выносят волны. Также это вещество обнаруживают в тушах мертвых кашалотов.

Амбра использовалась людьми на протяжении веков. Окаменевшие свидетельства существования этого вещества датируются 1,75 млн лет назад, и вполне вероятно, что люди использовали ее более тысячи лет.

Однако только в XIX столетии, когда начался крупномасштабный китобойный промысел, обнаружили "производителя" этого ценного вещества – кашалота.

Стоимость амбры варьируется в зависимости от качества и цвета вещества.

Напомним, в теле 50-тонного полярного кита, пойманного у берегов Аляски обнаружили оружие 19-го века.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в Шотландии нашли труп кашалота, в желудке которого обнаружили 100-килограммовый шар с мусором из пластика и рыболовецких отходов.