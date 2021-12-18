День работников ЗАГСа 2021: лучшие поздравления в стихах и открытках
В субботу, 18 декабря в Украине отмечают День работников органов ЗАГСа (записи актов гражданского состояния). Дата праздника неслучайна – в этот день в 1918 году, после революции в России был принят "Декрет о гражданском браке, о детях и ведении книг актов состояния", который в СССР стал отправной точкой для официальной регистрации отношений в государственных органах.
Как известно, до 1917 года функции ЗАГСа выполняла церковь, которая вела записи в метрических книгах. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, в задачи которых входит регистрация рождения, брака, усыновления и установления отцовства, развода, смерти, смены имени. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений и открыток с пожеланиями для сотрудников ЗАГСа.Поздравления с Днем работников ЗАГСа в стихах и прозе
З днем РАЦСу працівників я Вас вітаю,
Щастя, удачі від душі вам бажаю.
Щоб робота вам радість лише приносила,
Щоб завжди вас начальство за успіхи хвалило!
Хай буде спокій у домі, на роботі – порядок,
Щоб все, що хочете, завжди збувалось!
***
Сотрудник ЗАГСа, поздравляю!
Сегодня праздник только твой.
Пускай любовь и радость окружают,
Благополучие будет пусть с тобой.
Желаю всяческих успехов
В карьере, дома и везде.
Пусть без препятствий и огрехов
Лишь позитив сопутствует тебе.
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Скільки щасливих у світі людей,
Скільки тут побувало дітей
Всі сьогодні Вам дякуємо,
Співробітників РАГСу вітаємо!
Будьте здорові, кохані, багаті,
Щодня були, щоб раді,
Посмішок більше, доброти і тепла,
І втілились скоріше мрії в життя!
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С Днем работников ЗАГСа! Пусть работа приносит радость и дарит добрые эмоции, каждый день наполняет сердце любовью и счастьем, пусть любое дело будет по плечу, в жизни происходит только хорошее, а настроение всегда будет прекрасным.
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Вітаємо з професійним святом – днем працівників органів РАЦСу! Бажаємо, щоб щастя людських сердець, що оточує вас, було і у вас. Щоб завжди іскрилися очі, надихав настрій і зростало бажання жити, творити та любити. Достатку вам, процвітання, розвитку та усіляких бажаних благ!
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Вітаю з Днем працівників органів РАЦСу і щиро бажаю щодня реєструвати не лише акти по роботі, а й акти щастя, успіху та радості в особистому житті. Нехай робота завжди буде святом, усіх благ та прекрасного настрою!Открытки и картинки ко Дню работников ЗАГСа
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