День работников суда Украины 2021: лучшие поздравления и открытки

В среду, 15 декабря в Украине отмечают День работников суда. Он был основан указом президента Леонида Кучмы № 1318/2000 от 8 декабря 2000 года.

В документе, в частности, подчеркивалась роль украинских судов в обеспечении защиты прав и свобод, верховенства права и развития страны как демократического правового государства. Сегодня свой профессиональный праздник празднуют судьи и работники аппарата судов. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток и поздравлений с Днем работников суда Украины.

У День працівника суду

Видео дня

Вас вітає вся країна:

І здоров'я, і кохання,

І збувалися щоб мрії!

Справедливість тріумфує

Життя хай тішить і чарує.

І хай вірять у Вас люди,

Уперед, український суд!

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День работников суда

Отмечает вся страна:

За бесценную работу

Заслужили от народа

Благодарность и почет,

Звучит гордо – Суд идет!

Встанем Украина дружно,

Нам поздравить лучших нужно:

Справедливость пусть всегда –

В любые правит времена!

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З Днем працівників суду,

України нашої.

Хай вирішуються справи,

Служби важливої вашої.

Нехай працівники суду,

Славляться успіхом.

Кожен щоб суддя країни,

Був великою людиною.

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В День работников суда Украины желаю не знать промахов ни в чем, достигать необходимых целей и стремиться к лучшему, быть счастливым человеком и творить только добрые дела.

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З Днем працівників суду України! Нехай завдяки вам наше суспільство стає все більш правовим та гуманним! Бажаємо вам процвітання, мудрості, неупередженості в прийнятті рішень та бездоганної репутації!

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Вітаю з Днем працівників суду України й бажаю, щоб в улюбленій країні не було таких складних проблем, які доводилося б довго розплутувати, щоб усі справи вирішувалися швидко та справделиво. А для відповідальної та важливої роботи бажаю здоров'я, терпіння, сил та бездоганного професіоналізму, а також удачі, кохання, достатку, щастя та миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд полностью оправдал преподавателя Львовского аграрного университета, который за 400 долларов написал дипломную работу для студента. До этого доценту предъявили обвинения во взяточничестве.