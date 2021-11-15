День работников сельского хозяйства Украины 2021: открытки и поздравления к празднику

День работников сельского хозяйства Украины отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. В 2021 году эта дата приходится на 21-е число.

Праздник был основан указом президента Леонида Кравчука № 428/93 от 7 октября 1993 года "в поддержку инициативы работников агропромышленного комплекса Украины". OBOZREVATEL к этой особенной дате публикует подборку ярких поздравлений и открыток.

Всім, хто сільське господарство

В Україні розвиває,

Ми бажаєм море щастя,

Зі святом їх вітаємо,

Нехай поля та городи

Розквітають, плодоносять,

Нехай працівники й надалі

Видео дня

Користь для країни приносять!

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Агрономы и фермеры

С рассвета до вечера,

Словно белка в колесе –

Не прозевать посев,

Обработать и полить,

Как скотину накормить,

Как плоды не потравить,

Урожай свой защитить,

И страну свою кормить,

Вы хранители Земли,

С праздником вас, трудари!

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Сільське господарство України –

Основа економіки країни,

Це поля золотистого картина,

Це все, що ми повинні берегти.

Нехай дадуть вам сходи всі посіви,

Нехай всі урожаї лиш ростуть,

Хай буде Україна королевою,

Нехай благословить Господь цей труд!

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Поздравляю с Днем работников сельского хозяйства Украины и желаю работать на славу, усердно трудиться и взамен получать щедрые урожаи. Здоровья, удачных посевов, благоприятных условий и замечательного настроения для прекрасной жизни!

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У День працівників сільського господарства України ми вітаємо всіх, хто працює на землі. Вашу працю цінують і в кожній родині, і на рівні цілої держави. Завдяки Вашій роботі розвивається економіка нашої країни. У професійне свято хочеться побажати ситого життя та гарного врожаю, щастя в сім'ї та успіхів у роботі.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подорожает хлеб, однако его будут печь из муки третьего сорта. В частности, из-за подорожания газа украинские пекарни оказались на грани выживания.

По материалам: pozdravok.ru.