Хлеб в Украине подорожает, но печь его будут из третьесортной муки – в чем причина

В Украине ожидается подорожание хлеба на 20%. Одной из главных причин этого является подорожание газа – из-за этого пекарни оказались на грани выживания. При этом сами пекари предупреждают: для того, чтобы остаться на плаву, им придется использовать менее качественную муку. А это, соответственно, приведет к снижению качества самого хлеба.

Уже сейчас производители вынуждены брать кредиты для выплат зарплат, сообщает "Сегодня". Поэтому иного выхода из ситуации, кроме как повышения цены на свою с продукцию с одновременным снижением ее качества они не видят. И это при том, что с начала 2021 года цена на хлеб в Украине и так выросла на 5-6 грн.

По самым оптимистическим прогнозам, цена на хлебо-булочные изделия в Украине вырастет на 10% уже до конца этого года. Таким образом, в конце 2021 года ожидаемая цена составит:

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батон Румянец нарезка – 23,64 грн (по состоянию на 15 ноября, по информации издания "Минфин", он стоит 21,49 грн);

батон Киевский нарезка – 23,82 грн (сейчас 21,66 грн);

хлеб пшеничный – 27,17 грн (сейчас 24,7 грн);

хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка – 25,52 грн (сейчас 23,2 грн);

хлеб ржаной Украинский Столичный – 34,6 грн (сейчас 31,45 грн);

хлеб ржаной Riga Бородиновский – 29,35 грн (сейчас 26,68 грн).

Пекари уже заявили, что наряду с повышением цен они будут снижать качество своей продукции."Мука будет с заниженными хлебопекарными качествами, то есть хлеб может получаться не такой рыхлый, не такой ароматный, не такой вкусный", – рассказал изданию президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко.

Впрочем этому есть и другая причина. Это – нехватка зерна для производства качественной муки, ставшая результатом массовой продажи украинской пшеницы за границу.

"Цена на международных рынках резко подскочила к рекордным показателям. Вывозят пшеницу первого и второго класса – то есть именно ту, из которой можно сделать качественную муку и испечь рыхлый хлеб. А зерно третьего класса и фуражное – для корма скота – оставляют. С него и придется молоть муку", – подчеркивает издание.

В Украине цены на хлеб за прошедший год выросли на 18%, на торты – аж на 80%.Большое давление на рост цен оказывает дорогой газ.

В 2022-м подорожание продолжится, а ситуацию еще может усложнить возможный дефицит зерновых. Так, уже в следующем году стоимость хлебобулочных изделий каждый месяц будет повышаться примерно на 1,5%, а торты могут взлететь в цене вдвое.

"В таких изделиях "сидят" не только энергоносители, а и сахар, подорожавший на 90%, и подсолнечное масло, которое тоже подорожало на 90%. Плюс ко всему – выросшая зарплата", – объясняет директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине за первые две недели ноября подорожали все овощи из "борщового набора", кроме картошки. В итоге средняя цена капусты достигла 6,44 грн/кг, моркови – 8,62 грн/кг, лука – 10,31 грн/кг, а свеклы – 9,67 грн/кг.