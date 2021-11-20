День педиатра 2021: трогательные поздравления и открытки

В субботу, 20 ноября отмечается Международный день педиатра. Этот праздник неразрывно связан со Всемирным днем ребенка, который ООН установила в 1954 году.

Так, поскольку из всех медицинских специальностей именно педиатрия стоит на страже детского здоровья, во многих странах мира сложилась традиция отмечать оба праздника в один день. OBOZREVATEL к особенной дате подготовил подборку трогательных поздравлений и открыток с пожеланиями.

Лечить деток – это подвиг

И призвание души.

Любят вас и ценят очень

Взрослые и малыши.

В день профессии желаю

Вам успехов и побед.

Видео дня

Чтобы сами не болели,

Никогда не знали бед.

***

Педіатр – не просто лікар,

Він актор та добрий друг.

Без добра з дітьми не просто

І без чуйних теплих рук.

Хай вернеться Вам з процентом

Світло усмішок і доброти.

Хай салют із компліментів

Вас переслідує завжди.

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Нет профессии важней,

Чем лечить больных детей.

Он и врач, и педагог,

Для родителей он бог!

С праздником вас поздравляем

И здоровья вам желаем.

Пусть счастливая звезда

Светит вам везде, всегда!

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З Днем педіатра! Є така професія – лікувати дітей. У будь-яку погоду ви поспішаєте на виклик, якщо малюк захворів. Для кожної схвильованої матері знайдете потрібне слово. Лікарі-педіатри – справжні чарівники й чарівниці в білих халатах! У ваше професійне свято хочеться побажати невичерпного запасу душевних сил і більше щасливих здорових дітей навколо в нагороду за вашу працю.

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Поздравляю с Днем педиатра. Желаю, чтобы все детки были здоровы, пусть работа приносит радость от общения с маленькими пациентами и оставляет огромный заряд позитивной энергии. Успехов Вам, прекрасного настроения, сил, радости и везения на любом пути.

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Вітаю чудового лікаря з Днем педіатра! Багатьом діткам ви допомагаєте впоратися з хворобами! Бажаю й Вам завжди бути здоровим, енергійним та повним сил. Багато щастя, благополуччя, успіху в трудовій діяльності й палкого бажання допомагати хворим малюкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-педиатр назвала самый опасный для коронавируса детский возраст. Установлено, что дети также могут тяжело переносить заболевание.

По материалам: pozdravok.ru.