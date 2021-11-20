День педиатра 2021: трогательные поздравления и открытки
В субботу, 20 ноября отмечается Международный день педиатра. Этот праздник неразрывно связан со Всемирным днем ребенка, который ООН установила в 1954 году.
Так, поскольку из всех медицинских специальностей именно педиатрия стоит на страже детского здоровья, во многих странах мира сложилась традиция отмечать оба праздника в один день. OBOZREVATEL к особенной дате подготовил подборку трогательных поздравлений и открыток с пожеланиями.Поздравления с Днем педиатра в стихах и прозе
Лечить деток – это подвиг
И призвание души.
Любят вас и ценят очень
Взрослые и малыши.
В день профессии желаю
Вам успехов и побед.
Чтобы сами не болели,
Никогда не знали бед.
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Педіатр – не просто лікар,
Він актор та добрий друг.
Без добра з дітьми не просто
І без чуйних теплих рук.
Хай вернеться Вам з процентом
Світло усмішок і доброти.
Хай салют із компліментів
Вас переслідує завжди.
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Нет профессии важней,
Чем лечить больных детей.
Он и врач, и педагог,
Для родителей он бог!
С праздником вас поздравляем
И здоровья вам желаем.
Пусть счастливая звезда
Светит вам везде, всегда!
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З Днем педіатра! Є така професія – лікувати дітей. У будь-яку погоду ви поспішаєте на виклик, якщо малюк захворів. Для кожної схвильованої матері знайдете потрібне слово. Лікарі-педіатри – справжні чарівники й чарівниці в білих халатах! У ваше професійне свято хочеться побажати невичерпного запасу душевних сил і більше щасливих здорових дітей навколо в нагороду за вашу працю.
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Поздравляю с Днем педиатра. Желаю, чтобы все детки были здоровы, пусть работа приносит радость от общения с маленькими пациентами и оставляет огромный заряд позитивной энергии. Успехов Вам, прекрасного настроения, сил, радости и везения на любом пути.
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Вітаю чудового лікаря з Днем педіатра! Багатьом діткам ви допомагаєте впоратися з хворобами! Бажаю й Вам завжди бути здоровим, енергійним та повним сил. Багато щастя, благополуччя, успіху в трудовій діяльності й палкого бажання допомагати хворим малюкам.Открытки и картинки ко Дню педиатра
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-педиатр назвала самый опасный для коронавируса детский возраст. Установлено, что дети также могут тяжело переносить заболевание.
По материалам: pozdravok.ru.