День памяти 20 тысяч мучеников: история, что можно и что нельзя делать

В понедельник, 10 января православные в Украине отмечают День памяти 20 тысяч мучеников, которые пострадали за веру в 302 году в Никомедии.

Это также третий день Рождественских святок. OBOZREVATEL предлагает узнать о традициях, запретах и истории праздника.

В 302 году в праздник Рождества римский император Максимиан велел 20 тысячам верующих, которые собрались в христианской церкви в Никомедии (недалеко от Константинополя, территория современной Турции), покинуть храм и принести жертву идолам. Христиане отказались повиноваться воле императора, за что были сожжены в церкви.

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Считается, что сегодня нельзя не отказывать в гостеприимстве, не впускать колядующих, а также лгать, подглядывать и подслушивать – это сулит проблемы и неприятности.

10 января – третий день Рождественских святок. Его еще называли Рождественский мясоед, поскольку после продолжительного поста на столах появляются блюда из мяса. Этот период длился до начала Великого поста, хотя по средам и пятницам православные продолжают соблюдать однодневные посты (за исключением периода Святок 6-19 января).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о приметах и праздниках, которые отмечаются 10 января. По этому дню судят, каким будет лето.