День Николая Чудотворца 2021: лучшие поздравления, картинки и открытки

В воскресенье, 19 декабря, православные и греко-католики Украины отмечают День святого Николая – святого 3-4 веков, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Верующие сегодня стараются посетить богослужение и обращаются с молитвами к святителю.

Одна из главных традиций этого дня – подарки, которые дети утром находят под своими подушками. А непослушным, по поверью, святой приносит розги. К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления с Днем Николая в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.

Прекрасне свято до нас прийшло,

Від щирого серця вас вітаю,

Щоб дар величезний отримали,

У день Чудотворця Миколая.

Нехай наповниться світ усім прекрасним,

Видео дня

Щастям, здоров'ям й добротою,

Нехай кожен день буде ясним,

Нехай на серці буде радість, а на душі – спокій.

***

Святой Николай к нам идет не спеша,

И сотни детей его ждут чуть дыша.

Пускай он в подарок тебе принесет

Гостинцев и счастья целый мешок.

***

Білою порошею доріжки замітає,

Весь народ Миколая святого зустрічає,

Нехай це свято принесе удачу

Багато щастя та здоров'я на додачу.

Хай у кожну хату магія увійде,

Нехай надія, віра та любов вас не залишають,

Нехай успіх до вас обов'язково прийде,

Нехай надійні друзі вас поряд будуть.

***

З Днем святого Миколая

Від душі я вас вітаю!

Побажаю вам добра,

Миру, щастя та тепла!

Миколай хай принесе

Безліч радісних турбот!

Хай здоров'я не підводить,

А удача поряд ходить!

***

В День святого Николая желаю, чтобы Чудотворец наполнил твою жизнь теплом, радостью и светлыми минутами! Пусть он принесет в дом достаток, мир и уют! Пусть все в твоей жизни складывается так, как ты хочешь! Пусть святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!

***

Вітаю з Днем святого Миколая. Нехай частіше в житті трапляються дива, а ти ніколи не втрачай у них віри! Нехай настрій завжди буде святковим, життя – щасливим. Добра, радості, світла, щирого взаємного кохання. Нехай святий Миколай подарує міцне здоров'я, достаток, мир та душевне тепло!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет в Украине на Новый год и Рождество 2022. Оба праздника отмечаются на государственном уровне.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.