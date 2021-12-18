День Николая Чудотворца 2021: лучшие поздравления, картинки и открытки
В воскресенье, 19 декабря, православные и греко-католики Украины отмечают День святого Николая – святого 3-4 веков, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Верующие сегодня стараются посетить богослужение и обращаются с молитвами к святителю.
Одна из главных традиций этого дня – подарки, которые дети утром находят под своими подушками. А непослушным, по поверью, святой приносит розги. К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления с Днем Николая в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.Поздравления с Днем святого Николая в стихах и прозе
Прекрасне свято до нас прийшло,
Від щирого серця вас вітаю,
Щоб дар величезний отримали,
У день Чудотворця Миколая.
Нехай наповниться світ усім прекрасним,
Щастям, здоров'ям й добротою,
Нехай кожен день буде ясним,
Нехай на серці буде радість, а на душі – спокій.
***
Святой Николай к нам идет не спеша,
И сотни детей его ждут чуть дыша.
Пускай он в подарок тебе принесет
Гостинцев и счастья целый мешок.
***
Білою порошею доріжки замітає,
Весь народ Миколая святого зустрічає,
Нехай це свято принесе удачу
Багато щастя та здоров'я на додачу.
Хай у кожну хату магія увійде,
Нехай надія, віра та любов вас не залишають,
Нехай успіх до вас обов'язково прийде,
Нехай надійні друзі вас поряд будуть.
***
З Днем святого Миколая
Від душі я вас вітаю!
Побажаю вам добра,
Миру, щастя та тепла!
Миколай хай принесе
Безліч радісних турбот!
Хай здоров'я не підводить,
А удача поряд ходить!
***
В День святого Николая желаю, чтобы Чудотворец наполнил твою жизнь теплом, радостью и светлыми минутами! Пусть он принесет в дом достаток, мир и уют! Пусть все в твоей жизни складывается так, как ты хочешь! Пусть святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!
***
Вітаю з Днем святого Миколая. Нехай частіше в житті трапляються дива, а ти ніколи не втрачай у них віри! Нехай настрій завжди буде святковим, життя – щасливим. Добра, радості, світла, щирого взаємного кохання. Нехай святий Миколай подарує міцне здоров'я, достаток, мир та душевне тепло!Открытки и картинки в День святого Николая
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.