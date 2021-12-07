День местного самоуправления 2021 в Украине: лучшие поздравления, картинки и открытки
Во вторник, 7 декабря в Украине отмечают День местного самоуправления. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы №1250/2000 от 25 ноября 2000 года.
Дата мероприятия была выбрана неслучайно – ровно 21 год назад депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли закон "О местном самоуправлении". К празднику OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений и открыток.Поздравления с Днем местного самоуправления в стихах и прозе
У День місцевого самоврядування
Хочу від щирого серця побажати
Обдумані, добрі рішення
На благо України ухвалювати!
Я вам дякую за всі старання
Для милої та рідної країни!
Нехай усі ваші цілі та бажання
Будуть без проблем здійсненні!
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С Днем местного самоуправления!
Пускай карьера процветает,
Пусть умножается доход.
Пускай тебя успехи окружают,
Здоровье крепостью цветет.
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Місцеві ради України
Про інтереси суспільства дбають.
Частини державної машини
Злагоджено свій труд виконують.
Довіряємо самоврядування
Області, селища та села
Депутатам – наші вітання,
Повага, слава та хвала!
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Хорошего вам настроения
В день местного самоуправления.
Пусть будет работа достойная,
А жизнь ваша – только спокойная.
Чтоб дети вас не огорчали,
Чтоб жены-мужья не ворчали.
Чтоб утром от счастья смеялись
И вечером не огорчались.
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З Днем місцевого самоврядування! Це свято не тільки депутатів, а й усіх громадян, виборців, які вболівають за проблеми, дбають про розквіт об'єднаної територіальної громади. Щиро бажаю міцного здоров'я, щастя, родинного затишку, достатку, витримки, оптимізму та нових професійних здобутків.
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Примите искренние поздравления с Днем местного самоуправления! Это праздник всех, кто работает в органах местной власти, а также всех граждан, избирателей, которых беспокоят проблемы городов и поселковых общин. Желаю вам мужества и достижений в нелегком и ответственном труде, крепкого здоровья, счастья, благополучия и осуществления всех планов и замыслов!Открытки и картинки ко Дню местного самоуправления
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован календарь православных и католических праздников на декабрь 2021 года. На этот период приходится немало значимых религиозных дат.
По материалам: pozdravok.ru.