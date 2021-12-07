День местного самоуправления 2021 в Украине: лучшие поздравления, картинки и открытки

Во вторник, 7 декабря в Украине отмечают День местного самоуправления. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы №1250/2000 от 25 ноября 2000 года.

Дата мероприятия была выбрана неслучайно – ровно 21 год назад депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли закон "О местном самоуправлении". К празднику OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений и открыток.

У День місцевого самоврядування

Хочу від щирого серця побажати

Обдумані, добрі рішення

На благо України ухвалювати!

Я вам дякую за всі старання

Для милої та рідної країни!

Видео дня

Нехай усі ваші цілі та бажання

Будуть без проблем здійсненні!

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С Днем местного самоуправления!

Пускай карьера процветает,

Пусть умножается доход.

Пускай тебя успехи окружают,

Здоровье крепостью цветет.

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Місцеві ради України

Про інтереси суспільства дбають.

Частини державної машини

Злагоджено свій труд виконують.

Довіряємо самоврядування

Області, селища та села

Депутатам – наші вітання,

Повага, слава та хвала!

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Хорошего вам настроения

В день местного самоуправления.

Пусть будет работа достойная,

А жизнь ваша – только спокойная.

Чтоб дети вас не огорчали,

Чтоб жены-мужья не ворчали.

Чтоб утром от счастья смеялись

И вечером не огорчались.

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З Днем місцевого самоврядування! Це свято не тільки депутатів, а й усіх громадян, виборців, які вболівають за проблеми, дбають про розквіт об'єднаної територіальної громади. Щиро бажаю міцного здоров'я, щастя, родинного затишку, достатку, витримки, оптимізму та нових професійних здобутків.

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Примите искренние поздравления с Днем местного самоуправления! Это праздник всех, кто работает в органах местной власти, а также всех граждан, избирателей, которых беспокоят проблемы городов и поселковых общин. Желаю вам мужества и достижений в нелегком и ответственном труде, крепкого здоровья, счастья, благополучия и осуществления всех планов и замыслов!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован календарь православных и католических праздников на декабрь 2021 года. На этот период приходится немало значимых религиозных дат.

По материалам: pozdravok.ru.