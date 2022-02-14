День компьютерщика 2022: прикольные поздравления и открытки
Ежегодно 14 февраля в мире отмечают День компьютерщика. Праздник приурочен к годовщине запуска в 1946 году в США первого программируемого электронного компьютера ENIAC.
В этот день поздравляют всех, кто имеет отношение к информационным технологиям, компьютерной архитектуре, программному обеспечению и электронно-вычислительным процессам. К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку веселых поздравлений и открыток с пожеланиями.
Прикольные поздравления с Днем компьютерщика в стихах и прозе
З Днем комп'ютерника я вас вітаю,
І кар'єри програміста бажаю,
Нехай інвестицій не вичерпаються потоки,
Нехай зі спамами не буде мороки.
Вам у сім'ї бажаю я розуміння,
І великими статками володіння,
Нехай віддалене в чатах спілкування
Не замінить зустрічей із частуванням.
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Компьютерщиков с праздников
Сегодня поздравляю,
Пусть ваши компьютеры
Вирусов не знают.
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Програми нехай не виснуть,
Нехай комп не гальмує,
Мізки нехай не киснуть
І вірус не штурмує.
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С Днем компьютерщика. Путь все твои желания сбываются в один клик, желаю с любой ОС быть на "ты". Пусть для счастья стоит надежный антивирус, пусть в жизни будет качественное ПО удачи и любви.
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Вітаю з Днем комп'ютерника і бажаю багато цікавого у комп'ютерному світі, щастя, кохання та веселощів у навколишньому житті. Нехай кожен день дозволяє досягати досконалості, успіху та нових проривів, нехай не буде проблем ні зі здоров'ям, ні з програмами, ні з людьми, ні з технікою. І нехай на аватарці завжди буде щасливе обличчя, а для морального та фізичного здоров'я завжди стоїть потужний антивірус.
Картинки и открытки ко Дню компьютерщика
Видео ко Дню компьютерщика
Как сообщал OBOZREVATEL, в США программист Стефан Томас забыл пароль от своего биткоин-кошелька, в котором хранил около 240 миллионов долларов. Мужчина потерял листок бумаги, где был записан секретный код.