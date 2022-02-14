День компьютерщика 2022: прикольные поздравления и открытки

Ежегодно 14 февраля в мире отмечают День компьютерщика. Праздник приурочен к годовщине запуска в 1946 году в США первого программируемого электронного компьютера ENIAC.

В этот день поздравляют всех, кто имеет отношение к информационным технологиям, компьютерной архитектуре, программному обеспечению и электронно-вычислительным процессам. К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку веселых поздравлений и открыток с пожеланиями.

Прикольные поздравления с Днем компьютерщика в стихах и прозе

З Днем комп'ютерника я вас вітаю,

І кар'єри програміста бажаю,

Нехай інвестицій не вичерпаються потоки,

Видео дня

Нехай зі спамами не буде мороки.

Вам у сім'ї бажаю я розуміння,

І великими статками володіння,

Нехай віддалене в чатах спілкування

Не замінить зустрічей із частуванням.

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Компьютерщиков с праздников

Сегодня поздравляю,

Пусть ваши компьютеры

Вирусов не знают.

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Програми нехай не виснуть,

Нехай комп не гальмує,

Мізки нехай не киснуть

І вірус не штурмує.

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С Днем компьютерщика. Путь все твои желания сбываются в один клик, желаю с любой ОС быть на "ты". Пусть для счастья стоит надежный антивирус, пусть в жизни будет качественное ПО удачи и любви.

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Вітаю з Днем комп'ютерника і бажаю багато цікавого у комп'ютерному світі, щастя, кохання та веселощів у навколишньому житті. Нехай кожен день дозволяє досягати досконалості, успіху та нових проривів, нехай не буде проблем ні зі здоров'ям, ні з програмами, ні з людьми, ні з технікою. І нехай на аватарці завжди буде щасливе обличчя, а для морального та фізичного здоров'я завжди стоїть потужний антивірус.

Картинки и открытки ко Дню компьютерщика

Видео ко Дню компьютерщика

Как сообщал OBOZREVATEL, в США программист Стефан Томас забыл пароль от своего биткоин-кошелька, в котором хранил около 240 миллионов долларов. Мужчина потерял листок бумаги, где был записан секретный код.