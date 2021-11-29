День Григория Чудотворца 2021: история, традиции и молитва святому

Во вторник, 30 ноября, православные верующие отмечают день памяти святителя и богослова Григория Чудотворца. При жизни этот святой был епископом Неокесарийским.

По приметам этого дня судят о том, какая будет зима, из-за чего в народном календаре праздник известен как Григорий Зимоуказатель. О том, как он отмечается, читайте в материале OBOZREVATEL.

30 ноября – день памяти святителя Григория Чудотворца. Он жил в третьем веке в Малой Азии, в городе Неокесария. Григорий родился в семье язычников, но, получив хорошее образование, стал искать истину и нашел ее в христианстве.

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Праведный и целомудренный образ жизни Григория раздражал его ровесников-язычников. С целью опорочить парня они подослали к нему блудную женщину, потребовавшую плату за якобы содеянный им грех. Получив деньги, с ней случился припадок, а затем она призналась во лжи. По молитве Григория бесы покинули блудницу.

Позже Григорий Чудотворец отправился в пустыню, где желал провести остаток своей жизни. Однако ему суждено было стать епископом Неокесарийским. Он прославился множеством праведных дел, совершением чудес, исцелениями, изгнанием бесов, примирением врагов.

В праздник стоит посетить богослужение в церкви и помолиться Григорию Чудотворцу. К нему обращаются с самыми разными просьбами: о детях и близких, исцелении, помощи в трудных жизненных обстоятельствах.

30 ноября – последний день осени. Какая погода сегодня, такая и зимой будет, гласит примета (отсюда название – Григорий Зимоуказатель).

У незамужних девушек существует традиция в ночь на Григория вызывать вещий сон, в котором должен присниться суженый.

Согласно народным поверьям, 30 ноября категорически нельзя мерить чужие кольца и любые другие вещи, отправляться в дальнюю дорогу, спорить и ругаться, стричься и хвастать.

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