День Государственного герба Украины 2021: история тысячелетнего тризуба

В пятницу, 19 февраля, в Украине отмечается День Государственного герба. Именно в этот день в 1992 году Верховная Рада утвердила тризуб как один из трех государственных символов страны наравне с гимном и флагом.

Украинский герб имеет тысячелетнюю историю: трезубец был родовым знаком еще княжеской династии Киевской Руси Рюриковичей. Подробнее о его истории читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Изображение тризуба присутствуют на посуде, деньгах, печатях, кирпичах и других археологических находках времен Киевской Руси.

Так, в частности, князь Владимир Святославич чеканил его на монетах, на которых с одной стороны изображался портрет правителя, а с другой – трезубец.

Начиная с середины 13 столетия тризуб перестал использоваться в качестве государственного или личного знака князей. Период его забвения продлился до конца 18 века, когда были найдены первые монеты Киевской Руси.

С возрождением украинского государства тризуб в феврале 1918 года был признан официальным гербом Украинской Национальной Республики и напечатан на купюре в 100 карбованцев.

Во времена СССР тризуб маниакально преследовался властями, так как был символом национально-освободительного движения; советское руководство называло его "знаком украинских националистов".

После провозглашения независимости тризуб был объявлен государственным символом Украины. Постановлением Верховной Рады от 19 февраля 1992 года он был утвержден как Малый герб Украины и главный элемент Большого герба.

В большинстве государств предусмотрено два вида герба: малый, который представляет собой лишь изображение символа, и большой – малый герб с дополнительными элементами.

Вопрос Большого государственного герба в Украине поднимался не раз с момента провозглашения независимости. За это время в стране было проведено несколько конкурсов.

Результаты последнего были объявлены 19 ноября 2020 года: лучший из 112 предложенных эскизов Большого герба определяли специалисты по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению.

Как сообщал OBOZREVATEL, эскиз, победивший в конкурсе на Большой государственный герб, вызвал бурную реакцию среди украинцев. В соцсетях его назвали "безвкусным", "нарисованным левой задней ногой", "пшонка-стайл" и т.д.