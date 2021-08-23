День флага Украины 2021: история и поздравления с праздником

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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С Днем Государственного флага Украины 2021

В понедельник, 23 августа, отмечается День Государственного флага Украины. Этот праздник, посвященный одному из главных символов страны, был установлен указом президента Леонида Кучмы № 987/2004 от 23 августа 2004 года.

Именно в этот день 1991 года группа народных депутатов внесла сине-желтое знамя в сессионный зал Верховной Рады. OBOZREVATEL рассказывает историю украинского флага, а также публикует подборку оригинальных поздравлений с праздником.

История флага Украины

Первые исторические упоминания о сине-желтом флаге в Украине датируются 1256 годом, годом основания Львова. Так, герб города представлял собой изображение желтого льва на голубом фоне.

Видео дня

С 15 века золотой и синий цвета использовались на гербах Русского королевства, а с 17-18 веков – на знаменах запорожских казаков. 22 марта 1918 года Украинская Центральная Рада приняла закон, которым утвердила желто-голубое знамя официальным символом УНР.

В независимой Украине сине-желтый флаг был утвержден как официальный символ государства 28 января 1992 года. Постановление Верховной Рады определило его как знамя из двух равных по величине синей и желтой горизонтальных полос, с соотношением ширины и длины 2:3.

Сине-желтый флаг был утвержден как официальный символ независимой Украины 28 января 1992 года
Что означают цвета украинского флага

Согласно наиболее популярной версии происхождения цветовой гаммы украинского флага, синий олицетворяет ясное мирное небо, а желтый – золотые поля пшеницы.

Также существует мнение, что в действительности цвета флага Украины символизируют главные стихии – воду и огонь. А с религиозной точки зрения, золотой цвет является символом Бога и в целом духовного начала, синий – все земное, в том числе свободу выбора, которую Творец даровал своим творениям в надежде, что они не будут ею злоупотреблять.

23 августа отмечается День Государственного флага Украины
Поздравления с Днем Государственного флага Украины

З Днем прапора України

Поспішаю привітати усіх,

Бажаю здоров'я,

Радості й сміху.

Хай підуть нещастя

Подалі з країни,

Адже бурі й негоди

Нам геть не потрібні!

***

С Днем флага Украины 2021

День Державного прапора відзначаємо,

Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.

Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,

Квітни, співай і тільки кращай!

Ми бажаємо українцям удачі й перемог,

Щоб не було проблем і незгод.

Бажаємо Україні милій процвітати,

Та щастя-радості пізнати.

***

С Днем флага Украины

Синій, як море, як день, золотий —

З неба і сонця наш прапор ясний.

Рідний наш прапор високо несім!

Хай він, уславлений, квітне усім!

Гляньте, на ньому волошки цвітуть,

Гляньте, жита в ньому золото ллють.

З жита й волошок наш прапор ясний.

З неба і сонця, як день весняний.

(О. Олесь)

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Поздравления с Днем флага Украины

З Днем державного прапора! Мирного неба та світлої надії, віри та вірності собі, своїм близьким і своїй Батьківщині, міцних сил і доброї пам'яті про славу українців. Нехай гордо розвивається прапор України на вітрі, нехай і тобі по життю щастить.

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Свой флаг – свой символ, свой особый маяк среди множества стран. Пусть его двухцветные переливы никогда не исчезнут. Пусть он гордо реет в вышине, ловя только попутный ветер больших и радужных изменений. С праздником, с Днем флага!

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Вітаю вас з Днем Державного Прапора, символу духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом 28 років незалежності. Бажаю вашій родині щастя, здоров'я та віри в краще майбутнє нашої держави.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированной Ялте в преддверии Дня Независимости в небо запустили флаг Украины. Акция состоялась недалеко от Ласточкиного гнезда.

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