День флага Украины 2021: история и поздравления с праздником

В понедельник, 23 августа, отмечается День Государственного флага Украины. Этот праздник, посвященный одному из главных символов страны, был установлен указом президента Леонида Кучмы № 987/2004 от 23 августа 2004 года.

Именно в этот день 1991 года группа народных депутатов внесла сине-желтое знамя в сессионный зал Верховной Рады. OBOZREVATEL рассказывает историю украинского флага, а также публикует подборку оригинальных поздравлений с праздником.

Первые исторические упоминания о сине-желтом флаге в Украине датируются 1256 годом, годом основания Львова. Так, герб города представлял собой изображение желтого льва на голубом фоне.

Видео дня

С 15 века золотой и синий цвета использовались на гербах Русского королевства, а с 17-18 веков – на знаменах запорожских казаков. 22 марта 1918 года Украинская Центральная Рада приняла закон, которым утвердила желто-голубое знамя официальным символом УНР.

В независимой Украине сине-желтый флаг был утвержден как официальный символ государства 28 января 1992 года. Постановление Верховной Рады определило его как знамя из двух равных по величине синей и желтой горизонтальных полос, с соотношением ширины и длины 2:3.

Согласно наиболее популярной версии происхождения цветовой гаммы украинского флага, синий олицетворяет ясное мирное небо, а желтый – золотые поля пшеницы.

Также существует мнение, что в действительности цвета флага Украины символизируют главные стихии – воду и огонь. А с религиозной точки зрения, золотой цвет является символом Бога и в целом духовного начала, синий – все земное, в том числе свободу выбора, которую Творец даровал своим творениям в надежде, что они не будут ею злоупотреблять.

З Днем прапора України

Поспішаю привітати усіх,

Бажаю здоров'я,

Радості й сміху.

Хай підуть нещастя

Подалі з країни,

Адже бурі й негоди

Нам геть не потрібні!

***

День Державного прапора відзначаємо,

Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.

Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,

Квітни, співай і тільки кращай!

Ми бажаємо українцям удачі й перемог,

Щоб не було проблем і незгод.

Бажаємо Україні милій процвітати,

Та щастя-радості пізнати.

***

Синій, як море, як день, золотий —

З неба і сонця наш прапор ясний.

Рідний наш прапор високо несім!

Хай він, уславлений, квітне усім!

Гляньте, на ньому волошки цвітуть,

Гляньте, жита в ньому золото ллють.

З жита й волошок наш прапор ясний.

З неба і сонця, як день весняний.

(О. Олесь)

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З Днем державного прапора! Мирного неба та світлої надії, віри та вірності собі, своїм близьким і своїй Батьківщині, міцних сил і доброї пам'яті про славу українців. Нехай гордо розвивається прапор України на вітрі, нехай і тобі по життю щастить.

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Свой флаг – свой символ, свой особый маяк среди множества стран. Пусть его двухцветные переливы никогда не исчезнут. Пусть он гордо реет в вышине, ловя только попутный ветер больших и радужных изменений. С праздником, с Днем флага!

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Вітаю вас з Днем Державного Прапора, символу духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом 28 років незалежності. Бажаю вашій родині щастя, здоров'я та віри в краще майбутнє нашої держави.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированной Ялте в преддверии Дня Независимости в небо запустили флаг Украины. Акция состоялась недалеко от Ласточкиного гнезда.