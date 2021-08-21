В Крыму перед Днем Независимости в небо запустили флаг Украины. Фото и видео

В оккупированном Россией Крыму запустили флаг Украины. Его подняли в небо, прицепив к воздушным шарам.

Соответствующие кадры 20 августа опубликовал Telegram-канал "Катарсис". Судя по ним, это произошло в Ялте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На видео видно, что флаг запускали недалеко от Ласточкиного гнезда. После того, как его прицепили к множеству воздушных шаров, он поднялся в небо.

Видео дня

В сообщении отмечается, что кадры прислал подписчик.

Отметим, что это не первый такой случай за последние недели. Так, в июле украинские военные запустили флаг Украины над оккупированным Донбассом.

Эту акцию они приурочили ко Дню Независимости и 7-й годовщины освобождения нескольких населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня в небо над Крымом запустили крымскотатарский флаг, подписанный пожеланиями от жителей разных городов Украины, а также 9000 листовок.