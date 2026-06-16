От ударов российских ракет горит Киево-Печерская Лавра, на саммите "большой семерки" ожидается встреча Трампа и Зеленского, США и Иран заявили о мирном соглашении, правда его содержание неизвестно и Израиль забыли спросить.

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После ударов российскими ракетами по Киеву загорелась Киево-Печерская лавра. В частности, Успенский собор, насколько я понимаю. В Киеве четыре (уточненные данные – погибло пять человек – Ред.) человека погибли, в Харькове — пять. Ну, по крайней мере, это последние данные, которые я видел в ночных сообщениях.

Киево-Печерская лавра — это, наверное, главная православная святыня. Так кажется. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Вообще Киево-Печерская лавра — это очень важный исторический объект. Она пережила монгольское нашествие, она пережила большевиков, она пережила немецкую оккупацию. Но вот сейчас она горит, причем не первый раз уже. Это к вопросу о святынях православных.

Помимо большого количества православных святынь, там еще и могила Петра Столыпина. Это вроде как тоже культовая фигура в России. В общем, короче говоря, это к вопросу о том, кто куда бьет.

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Война. И, правда, я не очень понимаю, зачем бить по Киево-Печерской лавре. Вроде там нет никаких военных заводов. Ну, это, впрочем, о чем это я.

Из важных событий, актуальных сегодня, хотя и то, о чем я только что говорил, тоже важно: сегодня (15 июня – Ред.) открывается очередной саммит Большой семерки, на котором ожидается одновременное присутствие Трампа и Зеленского.

То, что в повестке дня Большой семерки будет, безусловно, и война на территории Украины, и война на Ближнем Востоке, — это очевидно. Но мне представляется важным, чтобы вот эти двое поговорили. Потому что сейчас мы будем с вами говорить о, пожалуй, самом важном событии минувших выходных: о том, что вроде как, может быть, договорились Трамп и представители Ирана. Правда, непонятно, какие именно представители.

Но если война на Ближнем Востоке закончится, то есть какие-то шансы на то, что будет сделана попытка изменить отношение Трампа к войне России против Украины. В любом случае Трамп и Зеленский будут находиться на территории одного саммита. Поэтому я надеюсь, что время на то, чтобы поговорить, у них найдется.

Теперь главное событие. Соединенные Штаты Америки и Иран заявили о достижении мирного соглашения. Ну, это в том или ином виде было и раньше, но обычно все-таки со стороны Трампа. Трамп все время говорил, что все уже договорились, сейчас завтра откроем Ормузский пролив, всех наградим, всех накажем. Но до этого все-таки Иран это не подтверждал. А здесь вроде подтвердили.

Трамп надеялся на то, что ему сделают подарок в день рождения. Вчера у него был день рождения, 80 лет человеку исполнилось. Но Иран решил не делать ему такой подарок. Впрочем, здесь все более-менее понятно: с какой стати.

Вроде бы подписание должно состояться 19 июня. Ну, вряд ли сама дата имеет какое-то судьбоносное значение. Самое главное — другое. Главное то, что абсолютно непонятно, о чем договорились, о чем соглашение. Ключевой вопрос — включает ли это соглашение Ливан и Израиль.

Трамп уже объявил, что все: Ормузский пролив открыт, блокада прекращена. Еще раз хочу зафиксировать, что самое главное — это то, что непонятно, о чем договорились.

Тут ведь какая история. Если это действительно произойдет, это, конечно, будет огромное облегчение прежде всего для арабских стран Персидского залива, которых перестанет постоянно обстреливать Иран. Но есть несколько ключевых вопросов.

Совершенно непонятно, каким образом данная сделка гарантирует механизмы, которые предотвращают разработку Ираном ядерного оружия. Никаких шансов, что вот эти полтонны обогащенного урана будут переданы куда-то, фактически не существует. Потому что это вещество завалено. Туннели там обрушены, и никто, естественно, не позволит американцам проводить там какие-то горно-поисковые работы.

Но еще более важно то, что самая главная проблема — это, конечно, Хизбалла и Израиль.

При Нетаньяху Израиль превратился в великого немого по отношению к Трампу. То есть такой своеобразный Герасим. Трамп звонит Нетаньяху, ругает его матом. Нетаньяху, видимо, стоит в этот момент и записывает. И говорит: да-да, барин, что изволите, барин, виноват, барин, исправлюсь, барин. То есть примерно так.

Никогда в истории Израиля такого унижения, благодаря действиям и позиции своего премьер-министра, Израиль не получал.

Проблема заключается в том, что Нетаньяху не может выполнить требования Трампа и прекратить войну с Хизбаллой, потому что не Израиль эту войну начинает. Удары по израильской территории со стороны Хизбаллы происходят постоянно. Все, у кого есть близкие в Израиле, это прекрасно знают.

В ответ Израиль, естественно, – и здесь никакой Нетаньяху не в состоянии это предотвратить – наносит удары по Хизбалле. По территории, откуда наносятся эти удары. По объектам Хизбаллы.

Трамп по этому поводу страшно ругался вчера. Говорил о том, что этого ни в коем случае нельзя было делать. Потому что это помешает соглашению. Речь идет о вчерашних утренних ударах по Бейруту.

Содержание вчерашней выволочки, которую он дал Нетаньяху, заключается в том, что у Израиля есть право защищать себя, но нападение, на которое он отвечал, было несерьезным: никто не пострадал, не был ранен или убит. И, по мнению Трампа, очень важно, чтобы Израиль не отвечал таким образом.

То есть какова граница между серьезными ударами Хизбаллы и несерьезными, Трамп, сидя в Вашингтоне, издали определить не может. И вот поэтому эти заявления о том, что это был несерьезный удар, никто не был убит... Ну хорошо, давайте дождемся еще одного 7 октября.

Это, безусловно, позиция совершенно невозможная. Тем более, что еще раз хочу зафиксировать: непонятно, о чем они вообще договорились.

Иран настаивает на том, что любое прекращение огня должно означать прекращение израильских операций в Ливане. Но при этом Иран не гарантирует, что Хизбалла перестанет наносить удары по Израилю.

Еще раз: главная проблема заключается в том, что никакого четкого понимания, о чем они договорились, ни у кого нет.

Я уже не раз цитировал обнародованное в иранских СМИ, в иранских информационных агентствах соглашение — совершенно фантастическое. В нем Соединенные Штаты Америки должны убрать все санкции против Ирана, выплатить астрономическую сумму Ирану, снять эмбарго на иранскую нефть.

Единственное: там нет прямого указания, что Трамп должен поцеловать какого-нибудь генерала КСИР в задницу. Или, так сказать, нет предложения провести парад иранских войск в Вашингтоне. Этого, правда, нет. А все остальное есть. Все остальное, свидетельствующее о том, что Соединенные Штаты Америки должны капитулировать.

Естественно, я не знаю, будет ли вообще какая-то бумага, которая когда-то будет обнародована в окончательном варианте. Или это будет декларация о намерениях, после которой Соединенные Штаты Америки снимают блокаду и прекращают санкции против Ирана.

Еще важнейший вопрос. Иран, естественно, требует, чтобы американцы просто ушли с Ближнего Востока, в том числе убрали свои базы. Ничего этого, конечно, не будет.

То есть, на самом деле, я думаю, что в конечном итоге 19 числа, если что-то произойдет, то, возможно, это будет просто прекращение блокады. Она двойная. С одной стороны, с внутренней стороны, это блокада со стороны Ирана. С внешней стороны — блокада со стороны Соединенных Штатов Америки. Возможно, эта блокада будет снята. И, возможно, будет объявлен какой-то переговорный процесс, который должен на самом деле привести к чему-то по поводу ядерной программы и по поводу всего остального.

Но если такое произойдет, то это будет следующее. Во-первых, это будет очевидное поражение Соединенных Штатов Америки. И, во-вторых, это будет огромная мина под Израиль.

В любом случае осталось ждать не так долго. Кстати, есть еще и самая неприятная вероятность: 19 числа ничего не будет.

Посмотрим. Я надеюсь, что мой скепсис будет посрамлен, чему я, как всегда, буду очень рад. Так же, как и мой скепсис в отношении какого-то мирного соглашения, мирных переговоров между Россией и Украиной.