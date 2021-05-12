День девяти целителей: что нельзя делать и как помолиться о здоровье

В среду, 12 мая, православная церковь чтит память девяти мучеников Кизических – христианских святых, пострадавших в III веке.

Они проповедовали в городе Кизике (сейчас территория Турции) и приняли там мученическую смерть. Нетленные мощи святых почитаются как чудотворные, а день памяти мучеников считается самым удачным для лечения и известен как День девяти целителей. Подробнее о традициях праздника и о том, как помолиться о здоровье Кизическим мученикам, рассказывает OBOZREVATEL.

Как говорится в житии святых, в конце третьего века большинство жителей Кизика были язычниками. Из разных местностей туда прибыли девять христиан: Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон, которые стали проповедовать в городе.

Их арестовали и стали пытать, требуя отречься от Христа и принести жертвы языческим богам. Однако святые были непреклонны и в итоге их обезглавили. Тела мучеников выкупил благочестивый житель Кизика и похоронил за городом.

Во времена императора Константина Великого мощи святых перенесли в храм, который построили в их честь, и стали почитать чудотворными. В церковной литературе упоминается о многих чудесных исцелениях бесноватых, парализованных и других больных. По народным поверьям, Кизические мученики помогают при телесных недугах и эпидемиях.

День памяти девяти мучеников Кизических в народе считается одним из самых благополучных дней для лечения. Святым молятся об исцелении всяких телесных и душевных недугов, а в старину над больными читали специальные заговоры.

Наши предки также верили, что девять мучеников могут исцелить от оспы и объяснить сны.

В день памяти святых особенное внимание уделялось березовому соку, который, как считалось, не только лечил от недугов, но и способствовал здоровью и омоложению кожи.

Солнце очень ярко светит – к ухудшению погоды.

Порывы ветра – к ливню.

Рассвет яркий и ясный – к теплому лету.

Ругаться, сквернословить, завидовать, обижать окружающих.

Уходить из дома.

Рассказывать другим о своих планах на будущее.

Нырять с головой в водоемы.

Просеивать муку.

"Перекладывать" свои обязанности на других.

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