День благодарения 2021: в чем суть праздника и как индейка стала его главным блюдом

Анна Паскевич
Праздники
3 минуты
109
День благодарения 2021

День благодарения в 2021 году приходится на 25 ноября. Это один из самых популярных праздников США, когда американцы благодарят Бога и близких за все хорошее.

Ежегодно его дата меняется, поскольку по традиции его отмечают каждый четвертый четверг ноября. Как празднуют День благодарения, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

История Дня благодарения

В ноябре 1620 года к берегам Северной Америки причалили первые английские переселенцы – основатели Плимутской колонии (сейчас территория штата Массачусетс).

Более половины из них не смогли пережить суровую зиму на новых землях и погибли от голода, холода и болезней. С приходом весны индейцы помогли чужестранцам обработать каменистую почву – первый урожай оказался неожиданно богатым.

Видео дня
"Первый День благодарения. 1621 год". Дж. Л. Феррис

Уильям Брэдфорд, губернатор первых поселенцев, выступил с предложением отметить праздник благодарности Богу. На первый День благодарения осенью 1621 года позвали около сотни индейцев, которые помогли англичанам выжить.

Впоследствии, в 18 столетии первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон преложил сделать День благодарения национальным праздником и отмечать его 26 ноября. А в 1941 году Конгресс США принял билль, который учредил новую дату торжества – четвертый четверг ноября.

На протяжении четырех веков американцы соблюдают традицию готовить индейку на День благодарения
Почему на День благодарения готовят индейку

По преданию, одним из главных блюд первого Дня благодарения была именно жареная индейка. Эта птица, которая водилась в лесах Северной Америки, полюбилась колонистам благодаря своей неприхотливости в еде, быстрому росту и крупным габаритам (до 11 кг).

Вот уже на протяжении четырех веков американцы соблюдают традицию готовить индейку на День благодарения. Кроме того, запеченная тушка индейки является популярным блюдом на Рождество и Пасху.

Ежегодно ко Дню благодарения в США проходит так называемая Церемония помилования индейки. Президент страны зачитывает соответствующий указ, после чего птица, преподнесенная ему, отправляется доживать свой век в зоопарк.

Ежегодно ко Дню благодарения в США проходит Церемония помилования индейки
Как отмечают День благодарения: главные традиции

В праздник принято всей семьей собираться за ужином, во время которого каждый благодарит Бога за все хорошее, что было в году.

Кроме индейки с клюквенным сиропом, к столу традиционно подают тыквенный пирог, а сам ужин украшают яблоками, тыквами, апельсинами, орехами, кукурузой и другими плодами, что символизирует богатство даров природы.

В День благодарения принято всей семьей собираться за ужином

Также существует обычай делать добрые дела, угощать едой нуждающихся и жертвовать на благотворительность. В День благодарения обычно стартуют масштабные рождественские распродажи; по всей стране проходят костюмированные парады и концерты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как вкусно приготовить индейку на ужин. Мясо этой птицы очень полезно и содержит много белка, который хорошо усваивается.

СШАПраздникитрадицииИстория