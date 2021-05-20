День банковских работников Украины: поздравления, картинки и открытки

В четверг, 20 мая, в Украине отмечают День банковских работников. Праздник учрежден на государственном уровне указом президента Леонида Кучмы N 316/2004 от 6 марта 2004 года, "учитывая важную роль банковской системы и значительный вклад работников этой отрасли в развитие экономики государства".

В этот день отмечает свой профессиональный праздник и принимает поздравления каждый банковский служащий, а руководство награждает отличившихся служащих грамотами, благодарностями, премиями и подарками. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует яркие открытки, картинки и видео с пожеланиями.

Хочу банкірів привітати,

І багато щастя побажати,

Престижу рейтинги очолити,

І кризу з країни прогнати,

І нехай дефолти не приходять,

Сум та прикрості підуть,

А радість скоріше прибуде,

Любов, удачу принесе.

***

Поздравления вам, банкиры,

Пожелания успехов,

Пусть пред силой и упорством

Покоряться все помехи.

Прибыль пусть растет и крепнет,

Будет в пользу вам процент,

Сделка каждая приносит

Пусть высокий дивиденд.

Пусть работа не наскучит,

Манит мир высоких цифр,

Будет пусть всегда приятен

Банковский особый шифр.

***

Працівників банку з усієї України

Вітаємо й бажаємо добра,

Нехай поруч з ними крокує удача,

Знайти своє щастя їм точно пора,

Роботи бажаємо плідної,

Зарплати гідної, успіхів у справах,

Нехай буде життя цікавим і довгим,

Відсутні в ньому нехай негаразди і страх!

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Українські банкіри – найгуманніші в світі! Сьогоднішнє свято, присвячується всім працівникам банківської сфери. Хочу від щирого серця побажати вам натхнення і доброти, побільше чесних клієнтів і частіше отримувати премії і подяку за виконану роботу. З Днем банківського працівника України!

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Стать президентом – честолюбиво и трудно. Стать президентом банка – лучшая карьера любого служащего банка. Пусть твоя карьера будет самой лучшей – с Днем банковского работника!

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Банківська система – основа благополуччя і процвітання будь-якої країни. У це чудове свято, День банківських працівників, хочу побажати тобі, щоб твої капітали постійно росли і примножувалися, щоб депозити завжди покривали кредитні зобов'язання і, головне, щоб у тебе завжди вистачало здоров'я працювати на благо себе і своєї країни.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам Нацбанка, курс доллара в Украине достигнет рекордной отметки в 2021 году. В то же время часть экспертов считает, что цена доллара может незначительно увеличится в ближайшую неделю.

По материалам: pozdravok.ru.