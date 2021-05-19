Курс доллара в Украине достигнет рекордной в 2021-м отметки: НБУ показал стоимость

В Украине курс доллара с 18 до 19 мая снизится с 27,43 до 27,41 грн/$. Эта стоимость станет рекордно низкой в 2021 году.

Об этом говорится в данных НБУ. Стоит отметить, что регулятор показывает справочное значение, которое основывается на усредненных данных. Фактический же курс формируется в результате баланса спроса и предложения на рынке.

По данным НБУ, валовые международные резервы Украины выросли на 3,59% – до уровня в 28,00 млрд долларов. На это повлияли привлечения от размещения евробондов на 1,25 млрд долларов и рост стоимости активов в структуре резервов на 200 млн долларов. Весь I квартал этот показатель снижался, так как Кабмину пришлось за счет ресурсов Нацбанка проводить платежи на внешнем долге. Теперь у регулятора стало больше возможностей для поддержания курса гривни.

Часть экспертов полагает, что стоимость доллара может незначительно увеличится в ближайшую неделю. Аналитик RoboForex Андрей Гойлов считает, что доллар увеличится до 27,95 грн/$.

"Вчера активность торгов во второй половине дня заметно снизилась, так как сделки проходили в режиме TOM (с расчетом на следующий день). Нерезиденты впервые с начала месяца возобновили покупки ОВГЗ на вторичном рынке. За вчерашний день они увеличили свои портфели на 140 млн грн – до 97,61 млрд. Полагаю, что на текущей неделе доллар США к гривне укрепится до уровня 27,95. Евро, судя по всему, скорректируется к отметке 33,55", – спрогнозировал аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".