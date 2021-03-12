День ангела Виктории: поздравления, картинки и открытки

Согласно православному календарю, 12 марта женщины по имени Виктория отмечают свой день ангела.

Виктория в переводе с латинского Victoria означает "победа". Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал яркие поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

Для Вики в праздник пожелаю

Два океана доброты,

Любви без берега и края

И исполнения мечты.

Чудесных, радостных моментов,

Отважных, преданных друзей

И самых теплых комплиментов,

И бесконечно ярких дней!

***

Вікторія, з днем ангела тебе,

Адже про іменини забувати не можна,

Нехай ангел долю твою вберігає,

Хай щастя на крилах до тебе летить.

Бажаємо здоров'я тобі та удачі,

Настрою прекрасного на додачу,

Всіх благ, достатку, радості, тепла,

Щоб життя на казку схожим було.

***

Поздравляем, милая Виктория!

Песня звонкая, чудесная история,

Лучшая поэзия и проза,

Нежная, прекрасная, как роза!

Счастья тебе светлого и вечного,

Яркого везенья бесконечного,

Света звезд и солнца ярких бликов

И всего, чего захочешь, Вика!

***

Мила Вікторіє, щиро вітаю тебе з днем ангела! Чудових днів, цікавих подій, гарних вражень, краси, перемог, ясних горизонтів попереду. Нехай удача та любов завжди залишаються твоїми незмінними супутниками по життю.

***

Вика, с днем ангела! Желаю тебе встречать на своем пути только добрых людей и верных друзей! Огромного счастья и чистой любви, радостных событий и успехов, великолепной красоты и прекрасного самочувствия!

***

Дорога Вікторіє, мила Вікусю, щиро тебе вітаю та хочу побажати завжди бути по життю переможницею, ніколи не відмовлятися від своїх ідей, присвячувати себе цікавій і захоплюючій діяльності, з кожним днем відкривати для себе новий і барвистий світ чудес, добрих справ і веселих пригод.

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По материалам: pozdravok.ru.