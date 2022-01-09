День ангела Степана 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами

В воскресенье, 9 января мужчины по имени Степан отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память святого первомученика Стефана.

Степан – имя греческого происхождения, которое означает "венок, венец, корона, диадема". К именинам Степана OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.

Добрий янгол торкнувся крилом тебе,

І з іменинами тихесенько привітав,

І ми тобі бажаємо щастя, радості, тепла,

Дотримуйся, Степане, життєвих правил.

Нехай удача поряд крокує,

Нехай друзі надійні тебе оточують,

Видео дня

Нехай у душі завжди співає весна,

Будь впевненим у собі завжди.

***

Пусть добрый ангел тебя хранит,

Пускай удача не проходит мимо,

Пусть счастье к тебе тянется, как магнит,

Пусть жизнь покажется малиной.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть всё задуманное свершится,

С именинами тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем.

***

Степане, з іменинами тебе!

Зі святом хорошим вітаю,

Адже про день ангела забувати не можна,

Я ж від себе тобі широ бажаю:

Чистого неба та сонячних днів,

Друзів добрих, чуйних і вірних,

В домі – достатку, затишку завжди,

Нехай у двері не стукають біди.

Здоров'я, успіху, посмішки в очах,

Віри, надії, удачі у справах,

В сім'ї – розуміння, тепла та любові.

Нехай юності іскра не гасне у крові!

***

Степан, поздравляю с твоим прекрасным и светлым днем ангела. Не останавливайся на достигнутом и всегда стремительно иди навстречу мечтам! Доброго здоровья, крепкой любви, энтузиазма, благих поступков.

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З днем ангела, Степане! Нехай всі блага світу будуть доступні для тебе, стан щастя та ейфорії триває вічно, щороку ставай успішнішим і вичавлюй з життя по максимуму!

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Степане, прийми мої щирі привітання з днем ангела! Бажаю впевненості та завзятості в досягненні цілей, йти вперед, не помічаючи перешкод! Нехай приємні відчуття, емоції та незабутні враження змінюють одне одного, немов у калейдоскопі! Живи яскраво і завжди усміхайся!

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный календарь на январь 2022 года для православных верующих Украины. На этот месяц зимы приходится ряд больших праздников.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.