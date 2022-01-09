День ангела Степана 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами

Анна Паскевич
Праздники
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день ангела Степана 2022

В воскресенье, 9 января мужчины по имени Степан отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память святого первомученика Стефана.

Степан – имя греческого происхождения, которое означает "венок, венец, корона, диадема". К именинам Степана OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.

Поздравления с днем ангела Степана в стихах и прозе

Добрий янгол торкнувся крилом тебе,

І з іменинами тихесенько привітав,

І ми тобі бажаємо щастя, радості, тепла,

Дотримуйся, Степане, життєвих правил.

Нехай удача поряд крокує,

Нехай друзі надійні тебе оточують,

Видео дня

Нехай у душі завжди співає весна,

Будь впевненим у собі завжди.

***

Пусть добрый ангел тебя хранит,

Пускай удача не проходит мимо,

Пусть счастье к тебе тянется, как магнит,

Пусть жизнь покажется малиной.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть всё задуманное свершится,

С именинами тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем.

***

Степане, з іменинами тебе!

Зі святом хорошим вітаю,

Адже про день ангела забувати не можна,

Я ж від себе тобі широ бажаю:

Чистого неба та сонячних днів,

Друзів добрих, чуйних і вірних,

В домі – достатку, затишку завжди,

Нехай у двері не стукають біди.

Здоров'я, успіху, посмішки в очах,

Віри, надії, удачі у справах,

В сім'ї – розуміння, тепла та любові.

Нехай юності іскра не гасне у крові!

***

Степан, поздравляю с твоим прекрасным и светлым днем ангела. Не останавливайся на достигнутом и всегда стремительно иди навстречу мечтам! Доброго здоровья, крепкой любви, энтузиазма, благих поступков.

***

З днем ангела, Степане! Нехай всі блага світу будуть доступні для тебе, стан щастя та ейфорії триває вічно, щороку ставай успішнішим і вичавлюй з життя по максимуму!

***

Степане, прийми мої щирі привітання з днем ангела! Бажаю впевненості та завзятості в досягненні цілей, йти вперед, не помічаючи перешкод! Нехай приємні відчуття, емоції та незабутні враження змінюють одне одного, немов у калейдоскопі! Живи яскраво і завжди усміхайся!

Открытки и картинки ко дню ангела Степана
День ангела Степана 2022
Поздравления с днем ангела
Поздравления в день ангела Степана
Видео ко дню ангела Степана

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный календарь на январь 2022 года для православных верующих Украины. На этот месяц зимы приходится ряд больших праздников.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.

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