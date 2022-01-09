День ангела Степана 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами
В воскресенье, 9 января мужчины по имени Степан отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память святого первомученика Стефана.
Степан – имя греческого происхождения, которое означает "венок, венец, корона, диадема". К именинам Степана OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.Поздравления с днем ангела Степана в стихах и прозе
Добрий янгол торкнувся крилом тебе,
І з іменинами тихесенько привітав,
І ми тобі бажаємо щастя, радості, тепла,
Дотримуйся, Степане, життєвих правил.
Нехай удача поряд крокує,
Нехай друзі надійні тебе оточують,
Нехай у душі завжди співає весна,
Будь впевненим у собі завжди.
***
Пусть добрый ангел тебя хранит,
Пускай удача не проходит мимо,
Пусть счастье к тебе тянется, как магнит,
Пусть жизнь покажется малиной.
Пусть каждый день твой в праздник превратится,
Пусть всё задуманное свершится,
С именинами тебя поздравляем,
Всего наилучшего искренне желаем.
***
Степане, з іменинами тебе!
Зі святом хорошим вітаю,
Адже про день ангела забувати не можна,
Я ж від себе тобі широ бажаю:
Чистого неба та сонячних днів,
Друзів добрих, чуйних і вірних,
В домі – достатку, затишку завжди,
Нехай у двері не стукають біди.
Здоров'я, успіху, посмішки в очах,
Віри, надії, удачі у справах,
В сім'ї – розуміння, тепла та любові.
Нехай юності іскра не гасне у крові!
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Степан, поздравляю с твоим прекрасным и светлым днем ангела. Не останавливайся на достигнутом и всегда стремительно иди навстречу мечтам! Доброго здоровья, крепкой любви, энтузиазма, благих поступков.
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З днем ангела, Степане! Нехай всі блага світу будуть доступні для тебе, стан щастя та ейфорії триває вічно, щороку ставай успішнішим і вичавлюй з життя по максимуму!
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Степане, прийми мої щирі привітання з днем ангела! Бажаю впевненості та завзятості в досягненні цілей, йти вперед, не помічаючи перешкод! Нехай приємні відчуття, емоції та незабутні враження змінюють одне одного, немов у калейдоскопі! Живи яскраво і завжди усміхайся!Открытки и картинки ко дню ангела Степана
Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный календарь на январь 2022 года для православных верующих Украины. На этот месяц зимы приходится ряд больших праздников.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.