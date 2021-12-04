День ангела Марии 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами
Женщины по имени Мария в субботу, 4 декабря, отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы – их святой покровительницы.
Мария – имя древнееврейского происхождения, которое переводится как "горечь", или "любимая", "желанная". К именинам Марии OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток, смс и видео с поздравлениями.Поздравления с днем ангела Марии в стихах и прозе
Маріє, настав день твій,
Днем ангела він зветься,
В це свято багато сил
Хай із небес тобі дається.
Удачі хочу побажати
І добра чимало,
Ніколи не сумувати,
Щоб на серці тепло стало!
***
Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе – все тосты,
И пожелания с теплом!
Пусть будет в жизни все красиво -
Тебе хочу я пожелать.
Судьбы прекрасной и счастливой
И никогда не унывать!
***
Нехай сонце тобі яскравіше засяє,
Нехай радістю блищать очі зараз,
День іменин твоїх, Марійко, настає,
Нехай у всьому тобі поможуть небеса.
Нужди та бідності сто років тобі не знати,
З днем іменин тебе щиро вітаю,
Нехай ангел допомогу шле і благодать,
Відзнач своє свято, адже важливіше не буває.
***
В твой день ангела, Мария, желаю тебе всего самого наилучшего. Пусть тебя Богородица! Будь всегда радостной, светлой, красивой, любимой и желанной. Пусть только хорошие новости всегда удивляют тебя.
***
Дорога Марійка, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю тобі яскравого сьогодення та райдужного майбутнього. Нехай твоє життя буде наповнене світлом, музикою, поезією та романтикою. Нехай усе, що є хорошого в цьому світі, прийде до тебе і подвоїться, а все погане нехай піде назавжди. Нехай стиль, краса та гармонія будуть твоїми вічними супутниками, поряд із щастям та любов'ю.Открытки и картинки в день ангела Марии
Как писал OBOZREVATEL, 4 декабря состоится полное солнечное затмение. Оно произойдет на оси Близнецы – Стрелец; следующее такое ожидается лишь в декабре 2029 года.
По материалам: pozdravik.ru.