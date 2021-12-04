День ангела Марии 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами

Женщины по имени Мария в субботу, 4 декабря, отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы – их святой покровительницы.

Мария – имя древнееврейского происхождения, которое переводится как "горечь", или "любимая", "желанная". К именинам Марии OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток, смс и видео с поздравлениями.

Маріє, настав день твій,

Днем ангела він зветься,

В це свято багато сил

Хай із небес тобі дається.

Удачі хочу побажати

І добра чимало,

Ніколи не сумувати,

Щоб на серці тепло стало!

***

Мария славится упорством,

Видео дня

И силой воли, и добром.

В день именин тебе – все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво -

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

***

Нехай сонце тобі яскравіше засяє,

Нехай радістю блищать очі зараз,

День іменин твоїх, Марійко, настає,

Нехай у всьому тобі поможуть небеса.

Нужди та бідності сто років тобі не знати,

З днем іменин тебе щиро вітаю,

Нехай ангел допомогу шле і благодать,

Відзнач своє свято, адже важливіше не буває.

***

В твой день ангела, Мария, желаю тебе всего самого наилучшего. Пусть тебя Богородица! Будь всегда радостной, светлой, красивой, любимой и желанной. Пусть только хорошие новости всегда удивляют тебя.

***

Дорога Марійка, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю тобі яскравого сьогодення та райдужного майбутнього. Нехай твоє життя буде наповнене світлом, музикою, поезією та романтикою. Нехай усе, що є хорошого в цьому світі, прийде до тебе і подвоїться, а все погане нехай піде назавжди. Нехай стиль, краса та гармонія будуть твоїми вічними супутниками, поряд із щастям та любов'ю.

Как писал OBOZREVATEL, 4 декабря состоится полное солнечное затмение. Оно произойдет на оси Близнецы – Стрелец; следующее такое ожидается лишь в декабре 2029 года.

По материалам: pozdravik.ru.