Собор Пресвятой Богородицы 2022: как отмечается праздник и что нельзя делать

Анна Паскевич
Праздники
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Собор Пресвятой Богородицы 2022

В субботу, 8 января православные украинцы отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Сегодня церковь обращается к Божьей Матери с хвалебными песнями и молитвами.

Праздник называется Собором, поскольку верующие чтят других лиц, близких к Иисусу Христу и Марии. О главных его традициях и приметах читайте в материале OBOZREVATEL.

Собор Пресвятой Богородицы: значение праздника

На следующий день после Рождества Христова верующие прославляют мать Иисуса Христа Пресвятую Богородицу. Кроме того, 8 января почитают святого Иосифа, пророка Давида, прародителя Иисуса, и святого Иакова – сына Иосифа от первого брака. Собор Пресвятой Богородицы как праздник был учрежден в 7 веке на Шестом Вселенском соборе.

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Собор Пресвятой Богородицы отмечают 8 января
Что нужно сделать на Собор Пресвятой Богородицы: традиции

Собор Пресвятой Богородицы в народе считался женским праздником. В этот день почитали, угощали и одаривали беременных, рожениц и повитух. Женщины, пекли хлеб, несли его в храм и оставляли у алтаря.

Собор Пресвятой Богородицы считается женским праздником
Что нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы

Считается, что 8 января нельзя работать беременным женщинам и их мужьям – чтобы ребенок родился здоровым. Также, согласно народным приметам, в праздник нельзя покупать веревки, варить или пить кисель, выносить что-либо из дома, есть пригоревшую кашу, отказывать в чем-либо роженицам и повитухам.

Молитва на Собор Пресвятой Богородицы
Молитва на Собор Пресвятой Богородицы

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных церковных праздников на январь 2022 года. Во второй месяц зимы отмечают ряд важных дат.

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