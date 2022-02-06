День ангела Ксении и Оксаны 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами
В воскресенье, 6 февраля женщины по имени Ксения и Оксана отмечают свой день ангела. Сегодня церковь чтит память сразу двух святых с таким именем: преподобной Ксении Римской и блаженной Ксении Петербургской.
Ксения – имя греческого происхождения, которое имеет значение "чужестранка", "странница", "гостья", а Оксана – популярная в нашей стране форма этого имени. К именинам Ксении и Оксаны OBOZREVATEL публикует подборку смс, открыток и видео с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с днем ангела Ксении и Оксаны в стихах и прозе
З Днем святої Ксенії!
Нехай щастить вам скрізь,
Хай тепло сімейне
Ніжиться в душі.
Серце б'ється весело,
Радує життя,
Дні ідуть чудово,
І збуваються бажання!
***
Пусть ангел Оксану не оставит
От бед неусыпно хранит.
Удача пусть ждать не заставит,
И счастьем судьба одарит.
С именинами!
***
Бажаю я Оксані милій
У день ангела світлий її.
Залишитися такою ж красивою,
І виглядати завжди на мільйон.
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З днем ангела, Ксеніє, тебе
Вітає вся наша родина!
Сильно ми бажаємо, щоб ти
У житті всі здійснила мрії.
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С днем ангела, Оксана! Пусть святая Ксения всегда будет твоим ангелом-хранителем и оберегает от всего плохого! Желаю, чтобы вера и надежда вечно жили в твоей душе, а искренняя любовь переполняла сердце! Всех благ тебе, крепкого здоровья и огромного счастья!
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Вітаю з днем ангела Ксенію і хочу побажати завжди любити, сподіватися та вірити і ніколи не залишати своє серце в сутінках смутку та розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість та світлу усмішку. Усіх благ та здоров'я!Картинки и открытки в день ангела Ксении и Оксаны
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