День ангела Ксении и Оксаны 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами

В воскресенье, 6 февраля женщины по имени Ксения и Оксана отмечают свой день ангела. Сегодня церковь чтит память сразу двух святых с таким именем: преподобной Ксении Римской и блаженной Ксении Петербургской.

Ксения – имя греческого происхождения, которое имеет значение "чужестранка", "странница", "гостья", а Оксана – популярная в нашей стране форма этого имени. К именинам Ксении и Оксаны OBOZREVATEL публикует подборку смс, открыток и видео с поздравлениями и пожеланиями.

З Днем святої Ксенії!

Нехай щастить вам скрізь,

Хай тепло сімейне

Ніжиться в душі.

Серце б'ється весело,

Радує життя,

Дні ідуть чудово,

Видео дня

І збуваються бажання!

***

Пусть ангел Оксану не оставит

От бед неусыпно хранит.

Удача пусть ждать не заставит,

И счастьем судьба одарит.

С именинами!

***

Бажаю я Оксані милій

У день ангела світлий її.

Залишитися такою ж красивою,

І виглядати завжди на мільйон.

***

З днем ангела, Ксеніє, тебе

Вітає вся наша родина!

Сильно ми бажаємо, щоб ти

У житті всі здійснила мрії.

***

С днем ангела, Оксана! Пусть святая Ксения всегда будет твоим ангелом-хранителем и оберегает от всего плохого! Желаю, чтобы вера и надежда вечно жили в твоей душе, а искренняя любовь переполняла сердце! Всех благ тебе, крепкого здоровья и огромного счастья!

***

Вітаю з днем ангела Ксенію і хочу побажати завжди любити, сподіватися та вірити і ніколи не залишати своє серце в сутінках смутку та розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість та світлу усмішку. Усіх благ та здоров'я!

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