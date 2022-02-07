День ангела Григория 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами
Мужчины по имени Григорий 7 февраля отмечают свой день ангела. Православная церковь сегодня чтит память их святого покровителя – святителя Григория Богослова.
Григорий – имя греческого происхождения, которое имеет значение "бодрствую". К именинам Григория OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных открыток и смс с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с днем ангела Григория в стихах и прозе
Григорію, щастя й удачі
Хочу тобі побажати,
Нехай усе, що в житті багато значить,
Зумієш ти уберегти,
Нехай все добре трапиться,
Все найкраще збудеться,
Мрія твоя здійсниться,
І попереду щастя відбудеться!
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Григорию любви и счастья
В день ангела хочу я пожелать,
Любви огромной, настоящей –
И никогда не унывать.
Не знать проблем и улыбаться,
Чтоб в жизни не было забот,
И никогда не волноваться –
Пускай во всем тебе везет.
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З днем ангела тебе, Григорій!
Щастя величезного тобі,
Побільше радісних історій
І везіння у житті!
Хай успіх до тебе приходить,
З ним достаток, у справах лад,
Хай здоров'я не підводить –
Воно дорожче усіх нагород.
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Григорію, вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було повною чашею! Достатку, гармонії, впевненості, багато сил та бажань, могутнього здоров'я та реалізації всього задуманого! Будь впевненим у собі і ніколи не втрачай надію на краще!
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Григорий, в именины желаю, чтобы все твои планы осуществлялись. Желаю быть любимым и радоваться каждой секунде. Пусть все будет так, как желает душа!
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З днем ангела, Григорію! Бажаю бути здоровим і успішним завжди, прагнути до вершин і бути впевненим у собі. Нехай небо над головою буде чистим і світлим, а яскраве сонячне проміння зігріває і піднімає настрій!Открытки и картинки ко дню ангела Григория
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о приметах и запретах 7 февраля. По этому дню в старину судили, какой будет зима в следующем году.