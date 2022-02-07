День ангела Григория 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами

Мужчины по имени Григорий 7 февраля отмечают свой день ангела. Православная церковь сегодня чтит память их святого покровителя – святителя Григория Богослова.

Григорий – имя греческого происхождения, которое имеет значение "бодрствую". К именинам Григория OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных открыток и смс с поздравлениями и пожеланиями.

Григорію, щастя й удачі

Хочу тобі побажати,

Нехай усе, що в житті багато значить,

Зумієш ти уберегти,

Нехай все добре трапиться,

Все найкраще збудеться,

Мрія твоя здійсниться,

І попереду щастя відбудеться!

***

Григорию любви и счастья

Видео дня

В день ангела хочу я пожелать,

Любви огромной, настоящей –

И никогда не унывать.

Не знать проблем и улыбаться,

Чтоб в жизни не было забот,

И никогда не волноваться –

Пускай во всем тебе везет.

***

З днем ангела тебе, Григорій!

Щастя величезного тобі,

Побільше радісних історій

І везіння у житті!

Хай успіх до тебе приходить,

З ним достаток, у справах лад,

Хай здоров'я не підводить –

Воно дорожче усіх нагород.

***

Григорію, вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було повною чашею! Достатку, гармонії, впевненості, багато сил та бажань, могутнього здоров'я та реалізації всього задуманого! Будь впевненим у собі і ніколи не втрачай надію на краще!

***

Григорий, в именины желаю, чтобы все твои планы осуществлялись. Желаю быть любимым и радоваться каждой секунде. Пусть все будет так, как желает душа!

***

З днем ангела, Григорію! Бажаю бути здоровим і успішним завжди, прагнути до вершин і бути впевненим у собі. Нехай небо над головою буде чистим і світлим, а яскраве сонячне проміння зігріває і піднімає настрій!

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