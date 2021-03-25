День ангела Дмитрия: открытки и поздравления с именинами
В четверг, 25 марта, мужчины по имени Дмитрий отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память святого мученика, грузинского царя Димитрия Самопожертвователя, жившего в 13 столетии.
Дмитрий – имя греческого происхождения, которое в переводе означает "посвященный богине Деметре (античной богине земли и плодородия)". К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления с именинами в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.
У Дмитрия сегодня торжество,
Желаю счастья и любви без края,
Чтоб душу наполняло волшебство,
И жил ты, никогда не унывая.
Чтобы в мечтах и планах день за днем
Тебя всегда удача ожидала,
Глаза горели радостным огнем,
И жизнь твоя еще прекрасней стала!
***
Дмитра ми вітаємо.
Дружно всі йому бажаємо,
Щоб таланти проявилися
І в кар'єрі знадобилися.
Ти рішучий, спокійний,
Поваги гідний.
Будь активним, розвивайся
І успіхів досягай.
***
Дмитрий, счастья я желаю,
От всего сердца поздравляю.
Желаю я больших успехов,
Улыбок, радости и смеха.
***
Дмитре, я тебе щиро вітаю,
Щастя в сім'ї і в житті бажаю,
Нехай все успішно буде в кар'єрі,
Нехай тебе люблять без краю, без міри!
Нехай все буде прекрасно, успіху добивайся,
І завжди на краще тільки сподівайся,
Будь оптимістом, живи як король,
Нехай в житті твоя буде головна роль!
***
Поздравляю с днем ангела, Дмитрий! Отменного здоровья, успешной карьеры, семейного счастья и верных друзей. Пусть сбудется твой намеченный жизненный план, пусть все идет как по маслу.
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Вітаю з днем ангела, Дмитрику! Бажаю завжди бути таким же енергійним і веселим, оптимістичним і гарним, жвавим і спритним, розумним і кмітливим, чарівним і уважним, чудовим і чарівним. Нехай тобі щастить, хай близькі оточують тебе любов'ю, нехай щастя твоє завжди буде поруч. Успіхів тобі і здоров'я!Картинки и открытки ко дню ангела Дмитрия
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По материалам: pozdravok.ru.