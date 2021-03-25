День ангела Дмитра: листівки і привітання з іменинами

У четвер, 25 березня, чоловіки на ім'я Дмитро відзначають свій день ангела. Цієї дати православна церква вшановує пам'ять святого мученика, грузинського царя Димитрія Самопожертвуваного, що жив у 13 столітті.

Дмитро – ім'я грецького походження, яке в перекладі означає "присвячений богині Деметрі (античній богині землі та родючості)". До свята OBOZREVATEL публікує привітання з іменинами у віршах і прозі, листівки, картинки та відео з побажаннями.

У Дмитрия сегодня торжество,

Желаю счастья и любви без края,

Чтоб душу наполняло волшебство,

И жил ты, никогда не унывая.

Чтобы в мечтах и планах день за днем

Тебя всегда удача ожидала,

Глаза горели радостным огнем,

И жизнь твоя еще прекрасней стала!

***

Дмитра ми вітаємо.

Дружно всі йому бажаємо,

Щоб таланти проявилися

І в кар'єрі знадобилися.

Ти рішучий, спокійний,

Поваги гідний.

Будь активним, розвивайся

І успіхів досягай.

***

Дмитрий, счастья я желаю,

От всего сердца поздравляю.

Желаю я больших успехов,

Улыбок, радости и смеха.

***

Дмитре, я тебе щиро вітаю,

Щастя в сім'ї і в житті бажаю,

Нехай все успішно буде в кар'єрі,

Нехай тебе люблять без краю, без міри!

Нехай все буде прекрасно, успіху добивайся,

І завжди на краще тільки сподівайся,

Будь оптимістом, живи як король,

Нехай в житті твоя буде головна роль!

***

Поздравляю с днем ангела, Дмитрий! Отменного здоровья, успешной карьеры, семейного счастья и верных друзей. Пусть сбудется твой намеченный жизненный план, пусть все идет как по маслу.

***

Вітаю з днем ангела, Дмитрику! Бажаю завжди бути таким же енергійним і веселим, оптимістичним і гарним, жвавим і спритним, розумним і кмітливим, чарівним і уважним, чудовим і чарівним. Нехай тобі щастить, хай близькі оточують тебе любов'ю, нехай щастя твоє завжди буде поруч. Успіхів тобі і здоров'я!

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За матеріалами: pozdravok.ru.