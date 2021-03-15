Названы пять главных ошибок при окрашивании волос дома

Весной девушки часто начинают экспериментировать с прической и цветом волос.

Однако при окрашивании и мелировании в домашних условиях они часто допускают ошибки, вследствие которых можно испортить волосы или получить некачественный результат, пишет theLime. Ниже приведены самые распространенные из них.

Перед окрашиванием обязательно нужно проверить, нет ли аллергии на краску. Для этого небольшое ее количество следует нанести на небольшой участок кожи на внутреннем сгибе локтя на 45 минут, а затем смыть и понаблюдать в течение нескольких дней.

Также рекомендуется сделать пробное окрашивание на небольшом участке волос, чтобы понять, подходит ли цвет краски.

В день окрашивания не стоит мыть голову: себум, который образуется на коже, защищает ее от вредного воздействия краски. Также не нужно даже мочить волосы – иначе часть краски будет растекаться и цвет получится неравномерным.

После окрашивания специалисты не рекомендуют часто мыть голову, а также использовать шампуни от перхоти, чтобы не смыть пигмент.

А при использовании средств для укладки, их обязательно необходимо смыть перед окрашиванием, иначе краска может не подействовать. Поэтому лучше помыть голову вечером, а на следующий день красить волосы.

Некоторые девушки покупают 9-12-процентный профессиональный окислитель, наносят его на волосы и держат около часа – это может привести к ожогу, аллергии и испортить волосы. Кроме того, в таком случае осветление может дать неожиданный результат – например, зеленый оттенок.

При окрашивании имеет значение не только последовательность нанесения красителя, но и четкое соблюдение времени, на которое его требуется оставлять на волосах. Сначала краску наносят на корни, затем по всей длине и в последнюю очередь – на локоны возле лица. Оставляя краску дольше положенного времени, можно нанести непоправимый вред волосам.

Во время окрашивания нельзя использовать металлические расчески, заколки и другие предметы из металла, поскольку он окисляется и вступает в реакцию с краской. Поэтому можно получить самый неожиданный результат. Лучше всего взять расческу из пластика, керамики или дерева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы тренды в окрашивании волос в 2021 году. Стилисты рекомендуют как натуральные цвета, так и яркие оттенки.