22 декабря: какой праздник отмечают, что нельзя делать, приметы и именинники

В среду, 22 декабря православные в Украине отмечают Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы (День святой Анны). Свои именины празднуют Анна, Степан, Софрон, Александр, Василий, Владимир и Ефросинья.

По погодным приметам этого дня судят, какими будут зима, весна и будущий урожай. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ежегодно 22 декабря православные в Украине и других странах чтят святую Анну – мать Пресвятой Богородицы. Эта дата посвящена зачатию ею Девы Марии.

Анна, дочь священника Матфана и жена праведного Иоакима, прожила около 50 лет в браке, но детей у супругов не было. Однажды святому Иоакиму явился ангел и возвестил, что их молитвы услышаны и Анна вскоре родит ребенка. 21 сентября (8 сентября юлианскому календарю) родилась Божья Матерь – в этот день верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы.

Видео дня

На Анны люди посещают богослужение в церкви. Святой молятся о счастье и здоровье для детей, о зачатии ребенка, а также о легких и благополучных родах. Часто на 22 декабря приходится зимнее солнцестояние, поэтому в народе праздник называли поворотом на лето.

Женский труд в День Анны считается дурной приметой, особенно для беременных. Более того, последним нельзя выходить из дома, шить и вязать, переступать через острые предметы, разводить огонь – считается, что это может навредить будущей матери и еще не рожденному ребенку.

Также, по поверьям, 22 декабря нельзя поднимать упавшие острые предметы, совершать спонтанные покупки, стоять на пороге, заводить новые знакомства, делать предложение руки и сердца, ходить в лес.

Какая погода до полудня – такая зима до конца декабря будет. Какая до ночи – такая зима будет до весны.

Дождь – вся весна будет дождливая.

Тихая погода без ветра – к урожаю фруктов.

Ясно на Анны – будет стужа на Новый год, на деревьях иней – к оттепели.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на декабрь-2021 и январь-2022. В эти месяцы украинцы отмечают ряд важных дат.