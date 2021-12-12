День ангела Андрея 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами

В понедельник, 13 декабря мужчины по имени Андрей отмечают свой день ангела. Сегодня православные верующие в Украине чтят память их святого покровителя – апостола Андрея Первозванного.

Андрей – имя греческого происхождения, которое обладает значением "мужественный, храбрый". К именинам Андрея OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток с пожеланиями.

Нехай цей день не гучне свято

І не червоний день в календарі,

Але – щасливий і прекрасний:

Твій Ангел ходить по землі...

Тому ми щиро вітаємо

Тебе, Андрій, з днем іменин

І від душі тобі бажаємо

Здоров'я, радості в житті!

Видео дня

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Андрей, с днем ангела тебя,

Прими наилучшие поздравления,

Пусть будет удивительной твоя судьба,

И всегда отличное настроение.

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З іменинами, Андрію, тебе вітаю,

Здоров'я міцного щиро бажаю,

Всіх благ тобі, достатку, щастя,

Нехай стороною обходять усі напасті.

Мріям твоїм бажаю збутися,

І серцю довго-довго битися,

Кар'єрного росту тобі та удачі,

І гідної зарплати на додачу.

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С днем ангела, Андрей! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был с тобой и предостерегал все неприятности на твоем пути!

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З днем ангела, Андрію! Нехай у небі завжди пильно спостерігатимуть за тим, щоб на твоєму шляху не траплялися негаразди. Бажаю виконання всіх бажань і реалізації всіх планів.

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Пусть в день ангела пусть вокруг воцарится мир, а самые близкие люди будут всегда на твоей стороне, Андрей. Успеха, радости, счастья, благополучия и прекрасных ясных дней. С именинами тебя!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие православные и католические праздники отмечаются в декабре 2021 года. На этот период у восточных и западных христиан приходится немало важных дат.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.