День ангела Андрея 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами
В понедельник, 13 декабря мужчины по имени Андрей отмечают свой день ангела. Сегодня православные верующие в Украине чтят память их святого покровителя – апостола Андрея Первозванного.
Андрей – имя греческого происхождения, которое обладает значением "мужественный, храбрый". К именинам Андрея OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток с пожеланиями.Поздравления с днем ангела Андрея в стихах и прозе
Нехай цей день не гучне свято
І не червоний день в календарі,
Але – щасливий і прекрасний:
Твій Ангел ходить по землі...
Тому ми щиро вітаємо
Тебе, Андрій, з днем іменин
І від душі тобі бажаємо
Здоров'я, радості в житті!
***
Андрей, с днем ангела тебя,
Прими наилучшие поздравления,
Пусть будет удивительной твоя судьба,
И всегда отличное настроение.
***
З іменинами, Андрію, тебе вітаю,
Здоров'я міцного щиро бажаю,
Всіх благ тобі, достатку, щастя,
Нехай стороною обходять усі напасті.
Мріям твоїм бажаю збутися,
І серцю довго-довго битися,
Кар'єрного росту тобі та удачі,
І гідної зарплати на додачу.
***
С днем ангела, Андрей! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был с тобой и предостерегал все неприятности на твоем пути!
***
З днем ангела, Андрію! Нехай у небі завжди пильно спостерігатимуть за тим, щоб на твоєму шляху не траплялися негаразди. Бажаю виконання всіх бажань і реалізації всіх планів.
***
Пусть в день ангела пусть вокруг воцарится мир, а самые близкие люди будут всегда на твоей стороне, Андрей. Успеха, радости, счастья, благополучия и прекрасных ясных дней. С именинами тебя!Открытки и картинки ко дню ангела Андрея
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие православные и католические праздники отмечаются в декабре 2021 года. На этот период у восточных и западных христиан приходится немало важных дат.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.