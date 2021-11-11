День ангела Анастасии 2021: лучшие открытки и поздравления
В четверг, 11 ноября женщины по имени Анастасия отмечают свой день ангела. Так, православные верующие в этот день чтят память преподобномученицы Анастасии Римской – святой третьего века, принявшей мученическую смерть во имя Христа.
Анастасия – имя греческого происхождения, которое в переводе означает "возвращенная к жизни", "воскресение", "возрождение". К именинам Анастасии OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений и открыток.Поздравления с днем ангела Анастасии в стихах и прозе
Настю, з днем ангела тебе!
Зі святом сьогодні вітаю,
Адже про іменини забувати не можна,
Я ж від себе тобі бажаю:
Чистого неба та сонячних днів,
Добрих і вірних подруг та друзів,
В домі – достатку, затишку завжди,
Нехай у двері не стукають біди.
Здоров'я, успіху, посмішки в очах,
Віри, надії, удачі у справах,
У сім'ї – розуміння, тепла та любові.
Нехай юності полум'я не гасне у крові!
***
С именинами, Анастасия, Вас
Поздравить я спешу! И в этот час
Надежды, веры и любви желаю,
Пусть ангелы Ваш дом оберегают!
Цветов Вам в жизни я желаю много,
Пусть счастьем в жизни стелется дорога!
Вы воплощенье нежности, любви,
Ждет лучшее еще Вас впереди!
***
З днем святої Анастасії
Вітаю тебе, Настю!
Нехай свята своєю силою
Тебе рятує від напастей.
Удача щоб була з тобою,
І радість в домі щоб жила.
Обдарує легкою долею
Тебе заступниця твоя!
***
Поздравляю с днем ангела Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!
***
Вітаю з днем ангела Анастасії. Бажаю мати добре серце, світлу душу, міцну віру, неймовірну силу духу, терпіння й непохитність. Миру та благополуччя тобі, достатку та любові, краси та гармонії!Открытки и картинки ко дню ангела Анастасии
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.