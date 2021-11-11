День ангела Анастасии 2021: лучшие открытки и поздравления

В четверг, 11 ноября женщины по имени Анастасия отмечают свой день ангела. Так, православные верующие в этот день чтят память преподобномученицы Анастасии Римской – святой третьего века, принявшей мученическую смерть во имя Христа.

Анастасия – имя греческого происхождения, которое в переводе означает "возвращенная к жизни", "воскресение", "возрождение". К именинам Анастасии OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений и открыток.

Настю, з днем ангела тебе!

Зі святом сьогодні вітаю,

Адже про іменини забувати не можна,

Я ж від себе тобі бажаю:

Чистого неба та сонячних днів,

Добрих і вірних подруг та друзів,

В домі – достатку, затишку завжди,

Видео дня

Нехай у двері не стукають біди.

Здоров'я, успіху, посмішки в очах,

Віри, надії, удачі у справах,

У сім'ї – розуміння, тепла та любові.

Нехай юності полум'я не гасне у крові!

***

С именинами, Анастасия, Вас

Поздравить я спешу! И в этот час

Надежды, веры и любви желаю,

Пусть ангелы Ваш дом оберегают!

Цветов Вам в жизни я желаю много,

Пусть счастьем в жизни стелется дорога!

Вы воплощенье нежности, любви,

Ждет лучшее еще Вас впереди!

***

З днем святої Анастасії

Вітаю тебе, Настю!

Нехай свята своєю силою

Тебе рятує від напастей.

Удача щоб була з тобою,

І радість в домі щоб жила.

Обдарує легкою долею

Тебе заступниця твоя!

***

Поздравляю с днем ангела Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!

***

Вітаю з днем ангела Анастасії. Бажаю мати добре серце, світлу душу, міцну віру, неймовірну силу духу, терпіння й непохитність. Миру та благополуччя тобі, достатку та любові, краси та гармонії!

Читайте также в OBOZREVATEL:

Праздники в ноябре 2021 года в Украине: опубликован православный календарь

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.